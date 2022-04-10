شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول اليوم الأحد، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب وقيم تداولات 597 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.84% عند 10897 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.49%، ليسجل 1853 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.27% إلى 2816 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 597 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 14 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 103 أسهم، وبقي 76 دون تغيير.

اخبار البورصة المصرية..فيكا تستكمل استحواذها على أسمنت سيناء بقيمة 378 مليون جنيه

فيكا مصر الفرنسية

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة فيكا مصر الفرنسية المساهم الرئيسى فى أسمنت سيناء عن مواعيد عرض استحواذها على كامل شركة أسمنت سيناء بقيمة إجمالية قدرها 378 مليون جنيه تقريبا.

وتقدمت فيكا مصر لصناعة الأسمنت بعرض شراء رسمى لنحو 56 مليون سهم فى شركة أسمنت سيناء تمثل (42.1%) المكملة لنسبة 100% بمتوسط سعر 6.74 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 377.8 مليون جنيه وفقا لحسابات المال.

ووافقت الرقابة المالية على العرض وحددت عشرة أيام عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة التداول بالبورصة المصرية اعتبارا من 10 أبريل وحتى 21 من الشهر ذاته.

تأسست شركة أسمنت سيناء عام 1997 ، ويبلغ رأسمالها الحالى 1.33 مليون جنيه موزعا على 133 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة، بين فيكا مصر لصناعة الأسمنت التى تستحوذ على ( 40.78%)، بينما تستحوذ شركة ريلاينس لوجيستكس على نسبة 11.2%.

كما يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( 9.68%)، العربية للاستثمارات الصناعية ( 6.40%)، بينما تستحوذ شركة سما للأسمنت على نسبة 6.75%

اخبار البورصة المصرية..نايل سيتي تفوض رئيسها للتعاقد مع شركة سمسرة قبل الشطب

أبراج نايل سيتي

كما أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار تفويض رئيس مجلس الإدارة للتعاقد مع شركة سمسرة لشراء الأسهم حرة التداول الراغبة فى البيع قبل الشطب الإجبارى من البورصة المصرية.

وقالت نايل سيتي فى إفصاح مرسل للبورصة، إن مجلس الإدارة اعتمد تقرير القيمة العادلة للسهم المعد من قبل شركة بيكر تيلى المستشار المالى المستقل.

وقدرت بيكر تيلى للاستشارات المالية القيمة العادلة للسهم بنحو 766.3 جنيه، و يبلغ حجم أسهم نايل سيتي حرة التداول فى البورصة حوالى 3801 سهم طبقا للخطاب المرسل إلى لجنة القيد بتاريخ 6 مارس الماضى.

وشرعت الشركة منذ ديسمبر الماضى فى إجراءات الشطب من البورصة المصرية، وكلفت مكتب بيكر تيلى للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم منذ ذلك التاريخ.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى استيفاء الإجراءات المطلوبة للشطب والتوقيع على المستندات اللازمة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 14 ديسمبر الماضى.

اخبار البورصة.. راميدا تعلن مواعيد صرف أرباح المساهمين بقيمة 0.009 جنيه للسهم

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

كذلك أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0098 جنيه للسهم على أن يجري صرفها اعتبارا من 26 أبريل.

وقالت راميدا في إفصاح مختصر مرسل للبورصة، إن الحق في الكوبون رقم (4) سينتهي انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 19 أبريل.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وكشفت نتائج راميدا المجمعة المرسلة للبورصة 24 فبراير، ارتفاع صافي أرباحها إلى 180 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 111.5 مليون جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 61% تقريبا.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 463 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 213.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافى أرباحها 182.2 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بصافى ربح قدره 113 مليون جنيه تقريبا خلال العام السابق.

وكشفت نتائج أعمال سابقة ارتفاع إيراداتها إلى 852.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 672.8 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2020.