أبرز أرقام البرازيل في مباراة الإطاحة بكوستاريكا

حقق منتخب البرازيل، عدة أرقام مميزة، خلال لقاءه مع منتخب كوستاريكا، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس العالم “روسيا 2018″، ليطيح نيمار ورفاقه بكيلور نافاس وزملائه من المونديال، ويرفع راقصي السامبا رصيدهم إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.

وتخطى نيمار، مواطنه الأسطورة روماريو، في ترتيب الهدافين للسامبا، على مدار التاريخ، بعدما أحرز هدفًا لمنتخب بلاده في مرمى نظيره الكوستاريكي.

ورفع نيمار “26 عامًا”، رصيده مع السامبا، إلى 56 هدفًا، متخطيًا رقم روماريو، صاحب الـ 55 هدفًا مع منتخب بلاده، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ البرازيل، بعد الأسطورة بيليه “77 هدفًا”، ورونالدو “62 هدفًا”.

وسجل نيمار، الهدف الثاني للسيلساو في الوقت القاتل “90+7″، وهو أكثر هدف، جاء في وقت متأخر، بعد الدقيقة 90 في نهائيات المونديال منذ عام 1966، وأكثر هدف يأتي في وقت متأخر في مباراة، في تاريخ البرازيل بالمونديال.

واستحوذت البرازيل على الكرة بنسبة 71.7% اليوم ضد كوستاريكا، كأعلى معدل للسامبا في مباراة بكأس العالم منذ 1966.

وحقق جابرييل جيسوس، مهاجم السامبا، رقمًا مميزًا، بعدما أصبح أصغر لاعب يصنع هدفا بعمر21 سنة و80 يوماً، منذ الهولندي ممفيس ديباي، في مونديال 2014 ضد أستراليا بعمر 20 عامًا و125 يومًا.

وصنع جيسوس الهدف الأول للبرازيل والذي سجله فيليب كوتينيو في الدقيقة 90، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني لراقصي السامبا في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع للمباراة.

ويعد فيليب كوتينيو هو أول لاعب برازيلي يسجل في مباراتين في كأس العالم، منذ مواطنه إيلانو في مونديال 2010، وسجل هدف البرازيل في مرمى سويسرا، في أولى مباريات السيليساو في مونديال 2018، قبل أن يضيف الثاني اليوم، علما بأنه فاز بلقب أفضل لاعب في المباراة.