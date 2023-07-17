أبرز أرقام «الأمن الاقتصادي» خلال يوم (جراف)

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 5188 قضية مختلفة، شملت سرقة التيار الكهربائي والتهرب الضريبي وقضايا شرطة النقل والمواصلات، وذلك من خلال تكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة بمجال أعمال تلك الإدارات.

سرقة الكهرباء

وشنت إدارة شرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1667 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3521 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الأمن الاقتصادي

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج قضايا كشفتها حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال يوم:

أمن المنافذ

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي هجرة غير شرعية، 29 قضية تتعلق بتهريب البضائع والأمن العام، و1832 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت 193 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج جهود قطاع أمن المنافذ خلال يوم: