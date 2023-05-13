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أبرز أرقام «الأحوال المدنية» للرد على استفسارات المواطنين

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من استخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية.

أبرز أرقام «الأحوال المدنية» للرد على استفسارات المواطنين
أماني عوض

أماني عوض

5:56 م, السبت, 13 مايو 23

خصص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مجموعة من الأرقام للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية والرد على الاستفسارات الاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم (16582)، ولاستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الاتصال برقم (15340).

وخصصت رقم لكبار السن والحالات الخاصة “المرضية والإنسانية”، وذوي الهمم بالاتصال على (15341)، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل.

وجهزت مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمي (15340، 15341).

أماني عوض

أماني عوض

5:56 م, السبت, 13 مايو 23