أبرز أخبار البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد 7-3-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز اعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 954 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.98% عند 11557 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.88% إلى 2248 نقطة، في حين ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.48% إلى 3278 نقاط.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 138 سهمًا من إجمالي 191 متداولًا، بينما هبط 19، وبقي 34 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 954 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

أخبار البورصة المصرية.. سي آي كابيتال تعترض على سعر استحواذ بنك مصر

سي آي كابيتال

وشهدت أخبار البورصة المصرية ،إعلان شركة سي آي كابيتال القابضة، عن اعتراض مجلس إدارتها على عرض استحواذ بنك مصر لتدنى سعره عن دراسة القيمة العادلة للسهم التى أجراها مكتب بيكر تيلى للاستشارات المالية.

وقالت سي آي كابيتال فى إفصاح للبورصة، إن دراسة بيكر تيلى قدرت السهم أعلى من عرض بنك مصر بنسبة تتراوح بين 19.15% إلى 21.91%.

وانتهت دراسة مكتب بيكر تيلى إلى تقدير السهم بقيمتين، الأولى بنحو 5.60 جنيه فى حالة الاستحواذ على نسبة 51% فأكثر، والثانية بقيمة 5.73 جنيه فى حالة الاستحواذ على نسبة أقل من 51%.

ويبلغ سعر العرض المقدم من بنك مصر 4.7 جنيه، ووافقت الرقابة المالية فى وقت سابق على سريانه لمدة شهر تنتهى 11 مارس الجارى.

واجتمع مجلس إدارة سي آي كابيتال صباح اليوم الأحد للمرة الثانية لمناقشة تقرير القيمة العادلة، ورفض تسعة أعضاء عرض بنك مصر لعدم مناسبته (بنسبة 100% من الحاضرين المصوتين).

ونوهت الشركة باجتماع سابق لمجلس الإدارة فى 3 مارس الجارى توصل فيه الحاضرون إلى نفس النتيجة بعد الإطلاع على تقرير القيمة العادلة.

كما أشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال (المادة 338) تلزم مجلس الإدارة بإبداء رأيه فى مدى جدوى الشراء ونتائجه وأهميته للشركة والمساهمين والعاملين فيها.

أخبار البورصة المصرية.. إعمار مصر تتبرع بقطعة أرض للحكومة

إعمار مصر للتنمية

كما أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن موافقة مجلس إدارتها على التبرع للحكومة المصرية بقطعة أرض بمشروع مراسى بالساحل الشمالى.

وقالت فى إفصاح للبورصة، إن هذه القطعة تبلغ مساحتها 15.6 ألف متر ستخصص للأغراض الأمنية لخدمة النقاط الأمنية بساحل البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر عرض هذ القرار على الجمعية العامة العادية للمساهمين فى أقرب انعقاد لإقراره والتصديق عليها.

وأقرت إعمار مصر سلسة تبرعات بقيمة مالية مختلفة لصندوق تحيا مصر خلال العام الماضى والحالى بغرض المساهمة الاجتماعية فى تنمية المناطق المحيطة بمنطقة سيدى عبد الرحمن.

كما أقرت تبرعات أخرى للحكومة المصرية ووزارة الصحة فى إطار المساعدة على تخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا.

أخبار البورصة..رمكو تعتمد القيمة العادلة لأسهم «أورينت تورز» بأكثر من مليار جنيه

من مشروعات شركة رمكوا لإنشاء القرى السياحية بالعين السخنة

كذلك أفصحت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ،عن اعتماد نتائج دراسة القيمة العادلة لشركة “أورينت تورز” التابعة، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار جنيه تمهيدا لعملية بيعها خلال الفترة القادمة.

وقالت رمكو للقرى السياحية فى إفصاح ، إن شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية قدرت سهم أورينت تورز بنحو 1363.57 جنيه بقيمة إجمالية قدرها 1.09 مليار جنيه تقريبا.

وتبلغ إجمالى أسهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية 799.6 ألف سهم، وتستحوذ رمكو علي (99.95%)، ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.

ودعت رمكو، المساهمين إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية يوم 10 مارس القادم لمناقشة عرض مقدم لشراء “أورينت تورز”.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (15 فبراير الماضى) إن هذا العرض مقدم فى صورة خطاب نوايا من إحدى شركات بيوت الخبرة دون تسميتها أو الإشارة إلى ثمن مبدئى.

ووافق مجلس الإدارة فى 2 فبراير على دراسة العرض بصورة مبدئية، وتكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.