أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم جلسة الأحد 5-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وتصاعد الجدل حول آثار الضريبة على المتعاملين.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.82% عند 11095 نقطة، كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.75% عند 2924 نقطة، بينما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.49 % مسجلًا 3915 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع ، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 17 سهما من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 153، وبقي 26 دون تغير.

السويدي توقع عقدا فى غانا بقيمة 16.7 مليون دولار

أحمد السويدي

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة السويدي إليكتريك، عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة على مشروع أفريقى جديد بقيمة إجمالية قدرها 16.7 مليون دولار تقريبا.

وقالت السويدي إليكتريك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذا التعاقد وقعته شركتها التابعة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة مع شركة كهرباء غانا.

ويختص المشروع بإنشاء محطة محولات رئيسية جهد 33/11 ك.ف، ويشمل التعاقد أعمال التصميم والتوريد والتركيب الكامل للمحطة بنظام تسليم المفتاح فى خلال 24 شهرا من تاريخ بدء الأعمال (وقع التعاقد 2 سبتمبر).

ووقعت مجموعة السويدى عقودا مماثلة فى خمس دول أفريقية (الكونغو، جنوب السودان، تنزانيا، زامبيا، مدغشقر ) خلال السنوات الماضية، فى مجال الكهرباء والسدود والطاقة الشمسية.

دايس تتحول للربحية وتدرس زيادة رأس المال

دايس للملابس

كما أعلنت شركة، دايس للملابس الجاهزة، تحولها للربحية بتحقيق 5.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 92.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لدايس للملابس المرسلة للبورصة، ارتفاع مبيعاتها إلى 666 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بمبيعات قدرها 445 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 548 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 393 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، تقلص خسائرها 13.6 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بخسائر بلغت 101.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

واعتمد مجلس الإدارة فى 2 سبتمبر، القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة ، كما فوض رئيسه لدراسة مصادر تمويل للشركة بما فى ذلك زيادة رأس المال بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.

المجموعة العقارية تفصح عن بيع «تارجيت» حصة بقيمة 51.8 مليون جنيه

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

كما أفصحت شركة،المجموعة المصرية العقارية ،عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى، ببيع 6.7 مليون سهم من حصتها فى الشركة، بقيمة إجمالية 51.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المصرية العقارية، فى إفصاح مرسل للبورصة، إن نسبة مساهمة تارجيت للاستثمار، ارتفعت بعد العملية من 13.2% إلى 11.5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.63 جنيه، ونفّذتها 3 شركات وساطة هي، عربية أون لاين، بلتون لتداول الأوراق المالية، العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط تارجيت للاستثمار بمساهم من عائلة محجوب يستحوذ على 6%، بما يعنى أن حصتها المباشرة وغير المباشرة فى الشركة تصل إلى 17.5%.

ويبلغ رأسمال المجموعة المصرية الحالى 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 400 مليون سهم، بدلا من 40 مليون سهم (قبل التجزئة)، بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم بدلا من 2 جنيه (قبل التجزئة).











