أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 27-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس ،اختتام جلسة التداول على صعود صاروخي قارب 5% للمؤشر الرئيسي EGX30، تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% في اجتماع استثنائي صباح اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 4.92% عند 11072 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.72%، ليسجل 2241 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 1.5% عند 3243 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 93 من إجمالي 202 متداولة، بينما هبط 49، وبقي 60 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..المركزي رفع سعر الفائدة 2% ويلغي الاعتمادات المستندية تدريجيًا

حسن-عبد-الله

وشهدت أخبار البورصة، إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي صباح اليوم الخميس رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.

وأشار إلي تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.

وقال البنك المركزى ، إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

واشار المركزي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

كما أعلن المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.

أخبار البورصة المصرية..غبور توقع اتفاقية بيع مع «شيميرا الإماراتية» بقيمة 60 إلى 71 مليون دولار

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة

أما على مستوى الشركات المدرجة، فقد شهدت الجلسة إعلان شركة جي بي أوتو غبور-الرائدة فى مجال تصنيع وتوزيع السيارات فى مصر – توقيع اتفاقية بيع مع شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بقيمة تتراوح بين 60 إلى 71.3 مليون دولار.

وقالت جي بي أوتو في إفصاح مرسل الخميس، إن هذه الاتفاقية تختص ببيع 21.7% من حصتها في شركة ” MNT INVESTMENT BV ” بقيمة 60 مليون دولار قد ترتفع فيما بعد إلى 71.3 مليون دولار في حالة استيفاء شروطة معينة بين الطرفين.

وتعمل الشركة في الوقت الحالي مع شيميرا للاستثمار على استيفاء الموافقات المطلوبة لإتمام الصفقة من الجهات الرقابية والمختصة وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الصفقات.

وانتشرت أنباء في 25 أغسطس الماضى عن دخول شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية فى مفاوضات مع جي بي أوتو لشراء حصتها في شركة (إم إن تى -حالا).

واستحوذت شيميرا للاستثمار منذ أشهر (تحديدا في 4 أغسطس الماضي) على حصة أغلبية (56%) فى شركة بلتون المالية القابضة بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه .

وتعمل شركة حالا (محل الاستحواذ) فى مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي ، وتستحوذ جي بي أوتو غبور على 57.26% من أسهمها عبر شركة “MNT BV ” للمدفوعات الإلكترونية (مؤسسة فى هولندا).

ودخلت “MNT ” فى عملية اندماج مع شركة “حالا” فى يونيو 2021 من خلال اتفاقية مبادلة أسهم ليتغير اسمها بعد ذلك إلى “إم إن تي-حالا”،مع إطلاق أول تطبيق فى السوق المصرى يتخصص فى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات التوصيل والنقل التشاركي.

أخبار البورصة..صندوق بجزيرة موريشيوس يبيع أسهمًا في «إيبيكو»بقيمة 1.3 مليون جنيه

كما أفصحت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» عن قيام صندوق استثمار “Africa Alpha” المؤسس فى جزيرة موريشيوس ببيع 46.3 ألف سهم من حصته بقيمة إجمالية1.3 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح منشور على شاشة التداول انخفاض حصة صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund من 5.004% إلى 4.96% من أسهم إيبيكو بعد تنفيذ تلك العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 29 جنيهًا، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأية أطراف مساهمة أخرى فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وكشفت إفصاح سابق في 27 يوليو الماضى شراء نفس الصندوق “Africa Alpha” عدد 758.7 ألف سهم بقيمة إجمالية 21.2 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 4.35% إلى 5.12%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 28 جنيهًا، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأية أطراف مساهمة أخرى فى الشركة (كيانات أو أفراد).