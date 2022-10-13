أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 13-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.54% عند 9853 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.44%، ليسجل 2151 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.19% عند 3077 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 31، وبقي 70 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..العربية للأسمنت تتوقع تأثرا محدودا من رفع تسعير الغاز للمصانع

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة العربية للأسمنت أن قرار مجلس الوزراء الأخير رفع تسعير الغاز الطبيعي المورَّد للصناعات الكيماوية وصناعة الأسمنت، لن يؤثر عليها إلا بشكل محدود.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من العربية للأسمنت؛ للرد على استفسارات البورصة المصرية بشأن مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الأخير على نشاط الشركة باعتبارها من الشركات العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية.

وأصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاثنين 10 الماضي، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورَّد لصناعة الأسمنت، بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما تضمَّن القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورَّد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدني عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقالت العربية للأسمنت إن هذا القرار سيكون له أثر محدود على أعمالها على المدى القصير، لكنه سيضيف إليها أعباء فى تأمين احتياجات العملة الصعبة على المديين المتوسط والطويل.

وأكدت الشركة توقعها صدور هذا القرار منذ أشهر، مشيرة إلى استعدادها بمخزون كبير من الفحم البترولي لتجنب تعطل الإنتاج على المدى القصير، أما المدى المتوسط فيخضع لاتجاهات الأسواق العالمية وتقلبات أسعارها.

أخبار البورصة المصرية..واحة كابيتال ترفع حصتها في القاهرة للاستثمار إلى 5%

كذلك أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية قيام شركة واحة كابيتال للاستثمارات بشراء 350 ألف سهم إلى حصتها بقيمة إجمالية قدرها 4.1 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح واحدة كابيتال للاستثمارات المرسل للبورصة الأربعاء، ارتفاع حصتها فى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بعد تلك العملية من 4.97% إلى 5.035% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 11.95 جنيه للسهم عبر شركة أرقام كابيتال لتداول الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط واحة كابيتال بشركة أخرى (ويمكو مينا ) تستحوذ على 4.41%.

وأعلنت القاهرة للاستثمار منذ أيام عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.21 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، إن الحق فى توزيع الكوبون النقدي رقم (26) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 23 أكتوبر الجارى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 1.46 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضي مقارنة بإيرادات بلغت 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.