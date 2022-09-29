أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 29-9-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.29% عند 9827 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.4%، ليسجل 2250 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.51% عند مستوى 3188 نقطة .

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 75 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 51، وبقي 66 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. تنفيذ عرض شراء الإسكندرية للخدمات الطبية مقابل 535 مليون جنيه

الإسكندرية للخدمات الطبية

وشهدت أخبار البورصة، الإعلان عن تنفيذ عرض الاستحواذ المقدم على أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية من قِبل تحالف تواصل هولدنجز بجلسة الخميس بقيمة إجمالية 535.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح التنفيذ المنشور على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ عملية الشراء على 10.92 مليون سهم من أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية تمثل حوالى 70% من إجمالى الأسهم.

وكشفت نتائج العرض المنشورة على شاشة البورصة المصرية، فى 27 سبتمبر (نهاية فترة العرض)، استجابة 10.92 مليون سهم (تقريبًا) لعرض الشراء المقدَّم من تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية- لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية بسعر 49 جنيهًا للسهم.

وفتحت تواصل هولدنجز العرض أمام حمَلة الأسهم لمدة 20 يوما عمل لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية، بدأت 30 أغسطس الماضى، وانتهت بختام جلسة الثلاثاء (27 سبتمبر الحالي)، وفقًا لنشرة الاستحواذة المنشورة بجريدة “المال”.

وتشير الكَمية المستجيبة للعرض إلى أن نسبة الاستجابة المطلقة بلغت 94.7% تقريبًا، وفقًا لحسابات المال التي استندت إلى حجم الأسهم المستهدفة المعلَنة في نشرة الاستحواذ (11.53 مليون سهم)، بينما بلغت نسبة الأسهم غير المستجيبة للعرض حوالي 5.3% من المستهدف، بما يعادل 609 آلاف سهم تقريبًا.

ويبلغ إحمالي أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية حوالى 15.5 مليون سهم، واستهدف مقدمو العرض الاستحواذ على نسبة 74.08% من الأسهم كحدٍّ أعلى، أو 51% كحد أدنى (بلغت نسبة الاستجابة حوالى 70% تقريبًا).

أخبار البورصة المصرية.. السويدي إليكتريك تقر خطة لشراء 18 مليون سهم خزينة

كما أعلنت شركة السويدي إليكتريك -أكبر شركات الخدمات الكهربائية فى مصر- خطة لشراء 18 مليون سهم خزينة من سوق التداول لدعم الورقة المالية المتداولة فى البورصة خلال 3 أشهر.

وقالت السويدي إليكتريك فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس، إن عمليات الشراء ستجري فى البورصة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم وتنهى 5 يناير المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن سعر عمليات الشراء سيكون بنفس سعر الجلسة عبر شركتي الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، والمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية.

كما نوهت إلى أن تمويل برنامج شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرا إيجابيا على السهم خلال الفترة القادمة.. تبلغ الكمية المخطط شراؤها (1.98%).

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

أخبار البورصة.. العربية لإدارة الأصول تكلف مكتب هندسي باستخراج تراخيص أرض زفتي

كذلك أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، موافقة مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 28 سبتمبر الجاري على تكليف مكتب استشارات هندسية بمهام استخراج تراخيص أرض مدينة زفتي بمساحة 14 فدانا تقريبا.

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح مرسل الخميس، إن عملية الحصول على التراخيص تستلزم تقديم تصميمات فنية وهندسية للموقع إلى الجهات المعنية، وهو ما سيختص به المكتب الاستشاري (لم يحدد اسمه بعد).

وحصلت الشركة فى 12 مايو الماض على موافقة محافظة الغربية بشأن تقسيم قطعة أرض المشار إليها بمدينة زفتى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 19 مايو 2022.

وأبدى مجلس إدارة العربية لإدارة الأصول فى 29 أغسطس الماضى موافقتها على عرض الشراكة مع المصرية للإسكان والتعمير “رامو”، لتطوير قطعة أرض مدينة زفتي.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم الشراكة مع رامو بشروط، من ضمنها دفع مقدم بقيمة 40 مليون جنيه عند التعاقد، وايداع شيك جدية بنصف مليون جنيه عند التوقيع على المذكرة.