أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 1-9-2022

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع) على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، بحجم تداولات مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.62% عند 9936 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.63%، ليسجل 2156 نقاط، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.44% مسجلًا 3107 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 22 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 108، وبقي 63 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..تأجيل دعوى «العقارية للبنوك» ضد «مدينة مصر للإسكان» إلى أكتوبر المقبل

محكمة مصرية

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة العقارية للبنوك الوطنية عن تأجيل دعواها ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل؛ لاستكمال المستندات أمام محكمة الاستئناف الاقتصادي.

وقالت “العقارية للبنوك”، فى إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة، إن هذه الدعوى كان من المقرر نظرها بجلسة 30 أغسطس الماضي، وقررت هيئة المحكمة تأجيلها إلى جلسة 25 أكتوبر؛ لاستكمال المستندات.

وأصدرت محكمة شمال القاهرة، فى 30 ديسمبر الماضى، حكمًا بعدم الاختصاص في نظر دعوى “العقارية للبنوك الوطنية” ضد “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

وقررت هيئة المحكمة، في سبتمبر الماضي، إدخال أربع شركات للنزاع؛ هى: دى إم إيه للهندسة والمقاولات، بنيان للإنشاءات الحديثة، العربية للتوريدات والمقاولات، مصر للإنشاء والتعمير.

وقالت “العقارية” إن إدخال هذه الشركات فى النزاع يهدف إلى مطالبتها بردّ المبالغ التى صُرفت لهم من مدينة نصر للإسكان والتعمير دون وجه حق.

وتطالب “العقارية البنوك” فى الدعوى بمستحقات مالية على مدينة نصر للإسكان والتعمير فى حدود 24 مليون جنيه رُفعت بعد ذلك إلى 42 مليون جنيه، كمستحقات لها بمشروع إنشاء 32 عمارة في مدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).

أخبار البورصة المصرية..المصريين للاستثمار تناقش عرضا لبيع أرض فى القاهرة بقيمة 35 مليون جنيه

انشاء عقارات

كما أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن تلقيها عرضا لشراء قطعة أرض بمحافظة القاهرة من أحد المستثمرين بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون جنيه تقريبا.

وقالت “المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية” فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس، إن هذا العرض مقدم من المستثمر ياسر محمد إمام محمد .

وتبلغ مساحة الأرض المشار إليها حوالى 1876 متر مربع شاملة المنافع والأجزاء المشتركة، وتقع بمنطقة جسر السويس -الزيتون-بمحافظة القاهرة .

ويتضمن العرض المقدم من ياسر إمام دفع مبلغ 3.5 مليون جنيه كمقدم فى تاريخ قبول العرض على أن يسدد باقى الثمن على دفعات لاحقة خلال السنوات التالية.

ومن المقرر انعقاد مجلس الإدارة بعد غد لمناقشة العرض المقدم والبت فيه، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة .

وأعلنت المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية فى 26 يوليو الماضي عن خطة عمل مستقبلية وإستراتيجية متكاملة لعملية إعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات بدأ تنفيذها منذ مطلع أغسطس الماضى.

وتشمل الخطة المستقبلية، استكمال إنشاء العقار رقم 59 و 69 بالتجمع الخامس، مع بدء سداد باقي ثمنهما إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

كما تشمل استكمال نسبة السداد حتى 25% والباقي بتسهيلات لقطعة أرض رقم 16- 17 منطقة خدمات التجمع الخامس بنشاط تجاري إداري، وكذلك قطعة أرض رقم c340 بالقطاع الثالث بمركز المدينة بنشاط تجاري إداري.