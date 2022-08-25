أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 25-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 1.5 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.8% عند 10287 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.17%، ليسجل 2210 نقاط، وكذلك الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.24% مسجلًا 3171 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 122 سهمًا من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 14، وبقي 61 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. جي بي أوتو ترد على استفسارات بشأن استحواذ إماراتي محتمل

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة جي بي أوتو غبور– لتصنيع وتوزيع السيارات فى مصر – عدم توقيعها أي اتفاقيات نهائية بشأن بيع حصة شركتها التابعة (إم إن تى -حالا) إلى شركة إماراتية.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من جي بي أوتو للرد على استسفسارات البورصة المصرية بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول دخول شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية فى مفاوضات لشراء حصة فى شركة” حالا “.

وأشار الإفصاح إلى أن غبور ستبقى المساهمين والمتعاملين على الأسهم على إطلاع دائم بأى اتفاقيات نهائية تتوصل إليها بشأن الشركات التابعة للمجموعة .

واستحوذت شيميرا للاستثمار الإماراتية في (4 أغسطس الجاري) على حصة أغلبية (56%) فى شركة بلتون المالية القابضة بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه .

وتعمل شركة حالا فى مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي ، وتستحوذ جي بي أوتو غبور على 57.26% من أسهمها عبر شركة “MNT BV ” للمدفوعات الإلكترونية (مؤسسة فى هولندا).

ودخلت “MNT ” فى عملية اندماج مع شركة “حالا” فى يونيو 2021 من خلال اتفاقية مبادلة أسهم ليتغير اسمها بعد ذلك إلى “إم إن تي-حالا”، مع إطلاق أول تطبيق فى السوق المصرية يتخصص فى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات التوصيل والنقل التشاركي.

أخبار البورصة المصرية.. سي آي كابيتال تقفز بإيرادتها إلى 1.6 مليار جنيه وتضاعف أرباحها 98%

كما أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة-ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لبنك مصر- ارتفاع إيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى.

وأظهرت نتائج سي آي كابيتال ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 341 مليون جنيه خلال النصف بما يقرب من الضعف (98%) مقارنة بنحو 172مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقال هشام جوهر الرئيس التنفيذي لسي أي كابيتال القابضة أن نموذج أعمال الشركة استمر في إظهار قوته على جميع الأصعدة المالية والتشغيلية، إذ استمرت الشركة في تحقيق نتائج إيجابية عبر كل قطاعات أعمال بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية على حد سواء.

وحققت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ارتفاعا فى العوائد أو العقود على حد سواء، كما شهدت قطاعات أعمال بنك الاستثمار تحقيق نتائج قوية مما يبرهن على قوة إستراتيجية الشركة في مواجهة تحديات السوق.

شهد النصف الأول من العام الجاري تحقيق المجموعة لصافي ربح قدره 341 مليون جنيه، بالإضافة لتمديد تسهيلات ائتمانية إضافية بواقع 5.7 مليار جنيه.

أخبار البورصة.. أوراسكوم للاستثمار تتحول للربحية وتسجل 105 ملايين جنيه في 6 أشهر

نجيب ساويرس

كذلك أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة تحولها للربحية بقيمة 105 ملايين جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بخسائر بلغت 66.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم أوراسكوم للاستثمار المجمعة المرسلة الخميس، تسجيل صافى ربح غير مستمر بقيمة 45.6 مليون جنيه مقارنة بخسائر غير مستمرة بلغت 137 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وبلغ نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح المستمرة 0.0087 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب خسائر بلغت 0.00261 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح غير المستمرة إلى 0.0094 جنيه.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تحولها للربحية بقيمة 86.5 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 31 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما كشفت نتائج أعمال سنوية سابقة تحقيقها صافي ربح قدره 564 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بخسائر بلغت 103.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.