أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 18-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس نهاية الأسبوع، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.36% عند 10094 نقطة، بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.12%، ليسجل 2159 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.04% مسجلًا 3093 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 64 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 61، وبقي 63 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. المنصورة للدواجن توافق على بيع حصتها فى «كوكو» بقيمة 10 مليون جنيه

الكتاكيت

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة المنصورة للدواجن بيع حصتها فى شركة الصفوة للدواجن «كوكو» بسعر يزيد عن متوسط القيمة العادلة للسهم بنسبة 8%،وفقا لتقرير صادر من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية.

وتوصل تقرير سوليد كابيتال إلى تحديد القيمة العادلة لسهم كوكو بنحو 12.26 جنيه بقيمة إجمالية قدرها 9.2 مليون جنيه لكامل حصة المنصورة للدواجن فى كوكو والبالغة (24% تقريبا).

وانعقد مجلس إدارة الشركة أمس الأربعاء، وناقش نتائج التقرير وانتهى إلى الموافقة على عرض الشراء المقدم من المساهم أحمد جمعة الدسوقى عطية بسعر 13.23 جنيه للسهم (بقيمة إجمالية 10 مليون جنيه).

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى توقيع العقود منفردين أو مجتمعين واستيفاء كافة الاجراءات اللازمة لاتمام التعاقد بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر.

ويعتبر هذا السعر مناسبا لشركة المنصورة للدواجن لارتفاعه عن سعر القيمة العادلة للسهم بنسبة 8% ،وكذلك عن القيمة الإسمية لأسهم كوكو فى بنسبة 32%.

أخبار البورصة المصرية.. أكبر مساهم في «زهراء المعادي» يبيع حصة بقيمة 199 مليون جنيه

كما أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن قيام شركة المعادى للتنمية والتعمير (أكبر المساهمين) ببيع جزء من حصتها فى الشركة (22 مليون سهم) بقيمة 199.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت زهراء المعادي فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن نسبة مساهمة المعادى للتنمية والتعمير انخفضت بعد تلك العملية من 45.19% إلى 36.95% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.05 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المعادى للتنمية بشركة أخرى مساهمة بنسبة 10.08% (النصر للإسكان والتعمير).

وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس الأربعاء عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 22 مليون سهم من أسهم زهراء المعادى بقيمة إجمالية 199.1 مليون جنيه تقريبا (لم يفصح عن أطراف الصفقة ساعتها).

وأظهر إفصاح موازى مرسل للبورصة الخميس أن الطرف المشترى لتلك الحصة (8.33%) هى الشركة القابضة للتشييد والتعمير عبر نفس شركة السمسرة المنفذة للعملية السابقة.

أخبار البورصة.. مساهم من عائلة السويدي يرفع حصته فى ابن سينا فارما

ابن سينا فارما

كما أفصحت شركة ابن سينا فارما، عن قيام المساهم صادق أحمد صادق السويدي (الرئيس غير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك) بشراء 3.6 مليون سهم إلى حصته بقيمة 6.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح مرسل للبورصة، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، ارتفعت بعد تلك العملية من 2.69% إلى 3.29% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.78 جنيه ،وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بشركة السويدي للأسمنت وشقيق مساهم يستحوذان على نسبة صغيرة من الأسهم (أحمد صادق السويدي ).

وتستثمر عائلة السويدى فى عدد من الشركات المدرجة فى البورصة المصرية(مثل سبيد ميديكال، السويس للأسمنت) بصفتهم الشخصية غير الوظيفية المتصلة بشركة السويد إليكتريك الرائدة فى مجال الصناعات الكهربائية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (8.7%).

بينما يستحوذ عمر محمد عبد الجواد على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى.