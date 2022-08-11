أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 11-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس ، إغلاق المؤشر الرئيسى EGX30 بشكل طفيف في ختام أسبوع الاستحواذات السعودية على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة بجلسة الأمس الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.23% عند 9988 نقطة في ختام جلسة الخميس، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.25%، ليسجل 2058 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.74% مسجلًا 2983 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع ، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 101 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 32 وبقي 54 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متأرجح لمؤشراتها رغم تنفيذ سلسلة استحواذات سعودية على أسهم أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه تقريبا.

أخبار البورصة المصرية..إي فاينانس : الصندوق السعودي أصبح أكبر مساهم بنسبة 25%

إبراهيم سرحان

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ،عن ارتفاع حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى أكبر المساهمين بعد استحواذه على 25% من الأسهم بجلسة الأربعاء.

وأضافت إي فاينانس في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن هذه الحصة اشتراها صندوق الاستثمارات السعودى من بنك الاستثمار القومى (462.2 مليون سهم ) بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 12.98 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة بنك الاستثمار القومي بعدها من 46.8 % إلى 21.8% ليصبح ثاني أكبر المساهمين بحسب الإفصاح الذي لم يظهر ارتباط البنك بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 924.4 مليون جنيه موزعا على 1.84 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، وتوزع هيكل ملكيتها (قبل الصفقة) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 46.8% ، بنك مصر بنسبة 7.2%، البنك الأهلى المصرى بنسبة 6.7%.

كما تساهم شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بنسبة 6.7، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب) بنسبة 6.7% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة (بعد الطرح) تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 21 يوليو الماضي (من المقرر تحديثه بعد صفقة الصندوق السعودي).

أخبار البورصة المصرية..موبكو تفصح عن تخارج 3 جهات حكومية بقيمة 7.1 مليار جنيه

موبكو للأسمدة

كما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو تخارج ثلاث جهات حكومية من هيكل الملكية لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودى بقيمة7.1 مليار جنيه تقريبا وفقا لثلاث إفصاحات مرسلة للبورصة الخميس.

وأظهر إفصاح أول منشور على شاشة التداول تخارج بنك الاستثمار القومى من كامل حصته فى موبكو ( 12.81% ) لصالح صندوق الاستثمارات السعودى بقيمة إجمالية قدرها 3.63 مليار جنيه.

بينما أظهر إفصاح ثانى تخارج وزارة المالية من حصتها المتبقية فى الشركة والبالغة 6% لصالح الصندوق السعودى بقيمة إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه تقريبا.

كما أظهر إفصاح ثالث منشور على الشاشة تخارج الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) من حصتها البالغة 5.72% بقيمة إجمالية قدرها 1.62 مليار جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقات الثلات 99.17 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم تظهر الإفصاحات ارتباط الجهات الحكومية المتخارجة بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفرادا أو كيانات).

أخبار البورصة..أبو قير للأسمدة تفصح عن تخارج 3 جهات حكومية بقيمة 7.27 مليار جنيه

كذلك أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تخارج ثلاث جهات حكومية من هيكل الملكية لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة7.27 مليار جنيه تقريبا، وفقا لثلاث إفصاحات مرسلة للبورصة الخميس.

وأظهر إفصاح أول منشور على شاشة التداول تخارج الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتخارج من كامل حصته فى أبو قير للأسمدة (10% تقريبا) لصالح صندوق الاستثمارات السعودي بقيمة إجمالية 3.69 مليار جنيه.

بينما أظهر إفصاح ثانى تخارج شركة الأهلي كابيتال القابضة من حصتها البالغة 4.18% لصالح الصندوق السعودي بقيمة إجمالية قدرها 1.53 مليار جنيه تقريبا.

كما أظهر إفصاح ثالث منشور على الشاشة تخارج شركة مصر للتأمين من غالبية حصتها البالغة 3.19% بقيمة إجمالية قدرها 1.16مليار جنيه تقريبا،ليتبقى لها حصة صغيرة (0.02%).

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقات الثلات 23.26 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم تظهر الإفصاحات ارتباط الجهات الحكومية المتخارجة بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة باستثناء مصر للتأمين التى ترتبط بشركة شقيقة تستحوذ على 0.023% (مصر لتأمينات الحياة).

وتتبع هيئة التنمية الصناعية وزارة التجارة والصناعة (مع وضع قانونى خاص كهيئة اقتصادية مستقلة)، كما تتبع شركة الأهلى كابيتال القابضة بنكى الأهلى والقاهرة ،بينما تتبع شركة مصر للتأمين وزارة قطاع الأعمال العام.