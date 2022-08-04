أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 4-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود صاروخي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 2.4 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 5.28% عند 10043 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 2.29%، ليسجل 1911 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.18% مسجلًا 2835 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 2.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون و العرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 124 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 16 وبقي 48 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. شيميرا الإماراتية تشترى أسهم المستجيبين فى بلتون بقيمة 384.7 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة، تنفيذ شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية عملية شراء على أسهم المستجيبين فى بلتون المالية القابضة بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه خلال جلسة الخميس( 4 أغسطس ).

وأظهرت نتيجة عرض الشراء المنشورة على شاشة التداول بالبورصة استجابة 259.1 مليون سهم فى بلتون القابضة لعرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار بسعر 1.458 جنيه للسهم.

وتشير أوامر البيع المسجلة فى العرض إلى أن شركة أوراسكوم المالية القابضة ( المساهم الأكبر فى بلتون )،هى الطرف شبه الوحيد المستجيب للعرض ،كما تشير النتيجة إلى معظم صغار المساهمين لم يستجيبوا للعرض ولم يسجلوا أى أوامر لبيع أسهمهم التى تمثل 44.1% تقريبا من إجمالى الأسهم.

وتولت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما تولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية بتاريخ 19 يوليو الماضى.

وتبلغ حصة أوراسكوم المالية القابضة فى بلتون حوالى 55.9% بما يعادل 295.1 مليون سهم (تمثل الحصة المستجيبة)، بينما تتوزع بقية الحصة على آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 19 يوليو الماضى.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 29.1 مليون جنيه

سبيد-ميديكال

كما أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن قيام المساهم ياسر فاروق السعيد العدوى ببيع 478.1 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 29.1 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الخميس، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد تلك العملية من 5.21 % إلى 0.9% تقريبا من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.61 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور طرف آخر مساهم بنسبة 0.9% من الأسهم.

وأفصحت سبيد ميديكال فى 21 يوليو الماضى عن قيام المساهم حازم فاروق أحمد كمال الفار ببيع 30 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 15.8 مليون جنيه لتنخفض حصته من 8.2% إلى 5.5%.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.52 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفرادا أو كيانات ).