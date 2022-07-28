أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 28-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 736 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.88% عند 9369 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.74% ليسجل 1847 نقطة، كما صغد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.81% مسجلًا 2707 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 736 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 39 وبقي 80 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..الدلتا للسكر تنفى تلقى عروض استحواذ إماراتية

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة الدلتا للسكر تلقيها أى عروض استحواذ جزئية أو كلية على أسهمها من قبل شركة أبو ظبى القابضة الإماراتية وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة.

وانتشرت صباح الخميس بعض الأخبار المتداولة حول دخول شركة أبو ظبى القابضة فى مفاوضات حكومية للاستحواذ على شركة عاملة فى سوق السكر المصرى.

واشترت أبو ظبى القابضة حصصا متنوعة فى خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية أبريل الماضى عبر شركة تابعة (ألفا أوركس ليمتد) بقيمة إجمالية بلغت 1.8 ملياردولار تقريبا.

ويبلغ رأسمال الدلتا لللسكر 710.9 مليون جنيه، موزعا على 142.19 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين عدة شركات أبرزها، شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التى تستحوذ على نسبة 55.73% من إجمالى الأسهم.

كما تستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة (9.07%)، وكذلك مصر للتأمين (8.29%)،إضافة إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية (6.46%).

كما يساهم بنك الاستثمار القومي بنسبة (6.28%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت نسبة ال5% ،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 يوليو الجارى .

أخبار البورصة المصرية..المنصورة للدواجن تفصح عن انخفاض حصة مساهم بعد بيعه 1.7 مليون سهم

كما أعلنت شركة المنصورة للدواجن، عن قيام المساهم محمود حسن جاب الله حسان ببيع 1.72 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 1.69 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة للدواجن، فى إفصاح للبورصة الخميس، إن نسبة مساهمة العميل للمشار إليه، انخفضت بعد تلك العملية من 4.36% إلى 4 % تقريبا من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 0.89 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المشار إليه بمساهمين اتثنين من عائلة جاب الله يستحوذان على 15.9 % من إجمالي الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي بعد (تجزئة نفذت العام الماضى) 81.2 مليون جنيه موزعا على 406 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم .

وجزأت الشركة أسهمها فى أغسطس الماضى من 4 جنيهات للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم، وجرى إدراج التجزئة على قاعدة البيانات اعتبارا من 24 أغسطس 2021.

أخبار البورصة..العربية للصناعات الهندسية تفصح عن ارتفاع حصة مساهم بعد شرائه 3.3 مليون سهم

عضو مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية

كما أفصحت شركة العربية للصناعات الهندسية عن قيام المساهم (أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس) بشراء 3.3 مليون سهم إلى حصته بقيمة إجمالية قدرها 2.8 مليون جنيه تقريبا.

وقالت العربية للصناعات الهندسية فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد تلك العملية من 14.4% إلى 15.89% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.86 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة مباشر انترناشيونال للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بمساهم آخر من عائلة النحاس (ابن) يستحوذ على 0.99% من إجمالى الأسهم.

وقلص نفس المساهم (أيمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس) أواخر يونيو الماضى حصته فى الشركة من 16.14% إلى 12% بعد عملية بيع 6.9 مليون سهم من حصته آنذاك بقيمة 6.96 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة جنيه للسهم، وجرى تنفيذها بواسطة شركة مباشر انترناشيونال للوساطة فى الأوراق المالية،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 26 يونيو الماضى.