أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 21-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات 974 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.94% عند 9289 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 2.39%، ليسجل 1798 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.4% مسجلًا 2642 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 974 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 125 سهمًا من إجمالي 185 سهمًا متداولًا، بينما هبط 11 وبقي 49 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. عمومية القلعة تقرر استمرار الشركة رغم تجاوز نصف حقوق المساهمين

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة القلعة للاستشارات المالية موافقة الجمعية العامة فى اجتماعها الأخير ( 20 يوليو الجارى) على استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.

كما قررت عمومية القلعة إجراء تغيير طفيف على اسم الشركة بإضافة كلمة للاستثمارات بدلا من للاستشارات، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة الخميس.

وفوضت العمومية أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ أى تعديلات على الاسم المقترح فى حال التباس ذلك الاسم مع اسم أى شركة أخرى، إضافة إلى تعديل المادة 2 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ذلك.

كما قررت العمومية نقل مقر الشركة من الدقى إلى مدينة الشيخ زايد وتعديل المادة 4 من النظام الأساسى للشركة تماشيا مع متطلبات التعديل الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة انخفاض خسائرها بشكل ملحوظ خلال العام المالى الماضى بدفع نمو إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه تقريبا.

وكشفت نتائج القلعة المجمعة المرسلة للبورصة (8 مايو الماضى)، تراجع صافى خسائرها إلى 5.7 مليار جنيه حتى ديسمبر 2021، مقابل خسائر بلغت 9.5 مليار جنيه خلال 2020.

أخبار البورصة المصرية.. القاهرة للاستثمار تسجل إيرادات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال تسعة أشهر

محمد القلا الرئيس التنفيذى للقاهرة للاستثمار

كما أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ارتفاع إيراداتها إلى 1.46 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضي مقارنة بإيرادات بلغت 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت نتائج القاهرة للاستثمار المجمعة ارتفاع تكلفة النشاط إلى 597 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 456.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

كما كشفت النتائج المرسلة الخميس تراجع صافي الربح المجمع إلى 441 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافي ربح قدره 458.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما ارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح المجمعة بشكل طفيف إلى 0.62 جنيه بنهاية مايو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.61 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

أخبار البورصة.. ايكون للصناعات الهندسية تسجل إيرادات بقيمة 592 مليون جنيه في 3 أشهر

كما أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” “ايكون”، ارتفاع إيراداتها إلى 592 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 458 مليون جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت قوائم ايكون المجمعة المرسلة للبورصة، ارتفاع تكلفة النشاط إلى 440 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بتكلفة بلغت 309.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما تراجع صافى الربح المجمع إلى 29.8 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بصافى ربح بلغ 55.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

بينما ارتفع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 5.4 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بصافى ربح بلغ 3.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021، وفقا للقوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة بالتوازى.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.20 جنيه للسهم بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.36 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .