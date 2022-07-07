أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 7-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس (آخر جلسة قبل عيد الأضحى) على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات 547 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.09% عند 8764 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.47%، ليسجل 1693 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.22% مسجلا 2484 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 547 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة .

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 86 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 22، وبقي 81 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. باكين تتلقى عرض استحواذ كامل بسعر يتراوح من 16 إلى 16.5 جنيه للسهم

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية تلقّيها عرض استحواذ على كامل أسهمها من شركة سايباد للاستثمار الصناعى ش.م.م بسعر يتراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

وقالت باكين، فى إفصاح مرسل الخميس، إن هذا السعر مبدئي وسيجرى النظر في نطاقه بعد عملية الفحص النافى للجهالة لتحديد السعر النهائى للصفقة.

ويستهدف عرض سايباد للاستثمار الصناعى الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحدٍّ أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، وفقًا لكتاب الشركة المرسل لباكين وهيئة الرقابة المالية صباح الخميس (تلقت الهيئة خطاب الشركة الساعة التاسعة صباحًا).

تأسست سايباد على يد مجموعة من المستثمرين العاملين فى مجال البوايات والدهانات فى مصر وآسيا، وتسعى الشركة لتوسعة نشاطها فى مصر من خلال الاستحواذ على باكين للبويات؛ إحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرى، وفقًا لخطاب الاستحواذ المرسل.

أخبار البورصة المصرية.. السويدي توقع عقدا ثانيا لتطوير السكك الحديدية بقيمة 1.17 مليار جنيه

أحمد السويدي

كما أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن توقيع عقد أعمال ثان لتطوير خطوط السكك الحديدية فى مصر بقيمة إجمالية قدرها 1.17 مليار جنيه تقريبا.

وقالت السويدي إليكتريك فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذا التعاقد جرى توقيعه عبر تحالف يضم شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة (إيراتراك)، والشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (جيكو).

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1.17 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 484 مليون جنيه تقريبا وفقا للإفصاح.

ويتعلق التعاقد بتنفيذ أعمال تجديدات الخطوط الطوالى وأحواش المحطات بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد (تجديد 110 كلم + 133 مفتاحا).

وأظهر إفصاح مواز مرسل للبورصة الخميس توقيع السويدي إليكتريك عقد آخر لتطوير نظم الإشارات والاتصالات بسكك حديد نجح حمادى – الأقصر بقيمة إجمالية قدرها 1.29 مليار جنيه عبر نفس التحالف.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1.29 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 545 مليون جنيه تقريبا، بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد.

أخبار البورصة.. سبيد ميديكال تتخارج من كامل حصتها فى «برايم سبيد» بعد فشل الاستحواذ بينهما

سبيد-ميديكال

كذلك أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الطبية، اليوم الخميس، عن تنفيذ صفقة تخارجها من كامل حصتها فى شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة).

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل، إن عملية التخارج تمت عبر بيع 30 ألف سهم تمثل 30% من إجمالى برايم سبيد للخدمات الطبية بالقيمة الاسمية للسهم إلى الشركاء السابقين (لم يتضمن الإفصاح قيمة الصفقة).

والمساهمون الرئيسيون فى شركة برايم سبيد للخدمات الطبية هم : المهندس تامر وجيه، أيمن صبرى عبدالجيد، محمود فراج إضافة إلى سبيد ميديكال ،وفقا لإفصاحات سابقة مرسلة للبورصة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر فى نوفمبر الماضى حسم التخارج من شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة)بشرط صرف الأرباح منذ تأسيسها.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية (18 نوفمبر )،إن مسألة صرف كامل الأرباح ستتم بعد تحديد قيمتها واعتمادها من قِبل الجمعية العامة للشركة الشقيقة.