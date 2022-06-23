أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 23-6-2022

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغ 385 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.8% عند 9439 نقطة، بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21%، ليسجل 1778 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.21 % مسجلا 2629 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 385 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 16 سهمًا من إجمالي 180 متداولة، بينما هبط 85، وبقي 79 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. العربية للأصول تتلقى عرضا للشراكة مع «رامو» فى تطوير 25 ألف متر

العربية لإدارة وتطوير الأصول

وشهدت أخبار البورصة المصرية، شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عرضا ماليا مفصلا من شركة المصرية للإسكان والتعمير “رامو” للشراكة فى تطوير قطعة أرض مملوكة بمدينة زفتى مساحتها 25 ألف متر مربع تقريبا.

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إن هذا العرض سيجرى مناقشته فى أقرب انعقاد قادم لمجلس الإدارة.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 19 مايو الماضى إرجاء البت فى عرض مبدئى مقدم من المصرية للإسكان والتعمير “رامو” لحين الحسم فى العرض المنافس المقدم من شركة (الرواسى للتطوير العقارى والتنمية).

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن مجلس الإدارة ناقش عرض رامو فى اجتماع 18 مارس إلا أنه قرر تأجيله لحين التوافق على بنود التعاقد مع شركة الرواسى للتطوير العقارى المتقدم الأول للشراكة.

وأبدى مجلس الإدارة فى مارس الماضى موافقة مشروطة على عرض محسن قدمته الرواسى للتطوير العقارى للشراكة فى أرض مدينة زفتى مع استمرار التفاوض على بنود التعاقد .

أخبار البورصة المصرية.. هيرميس تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها ومد العمر القانونى 25 عاما أخرى

المجموعة المالية هيرميس

كما أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة تقدمها بمستندات قيد زيادة رأسمالها المصدر ومد العمر القانونى للشركة لمدة 25 عاما جديدة.

وأقرت عمومية هيرميس فى وقت سابق زيادة رأس المال المصدر من 4.6 مليار جنيه إلى 5.8 مليار جنيه تقريبا تمول من حساب الأرباح المحتجزة في 31 ديسمبر 2021، على أن تجري الزيادة بنظام الأسهم المجانية.

وتبلغ قيمة الزيادة 973 مليون جنيه ومن المقرر تنفيذها بنظام توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل خمسة أسهم أصلية على أن يجرى الإعلان عن تاريخ الحق فى التوزيع وتاريخه فى وقت لاحق.

وأقرت الجمعية العامة لمساهمى الشركة (المنعقدة مطلع يوينو الجارى) مد الأجل القانونى للشركة لمدة 25 عاما جديدة تبدأ 16 يونيو 2023 وحتى 15 يونيو 2045.

وفوضت الجمعية العامة ثلاثة ممثلين عن الشركة لاستيفاء إجراءات تعديل المادة 5 مع الجهات المختصة والتوقيع على الأوراق اللازمة لذلك أمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى وصولا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

أخبار البورصة.. فتح سوق الصفقات الخاصة أمام صغار مساهمى «الوطنية للبلور»

البورصة المصرية

كذلك أعلنت إدارة البورصة موافقتها على فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) أمام صغار المساهمين فى شركة الوطنية للزجاج والبلور لبيع أسهمهم المتبقية إلى شركة الوحدة للتنمية الصناعيية حتى 26 يوليو القادم.

وقالت إدارة البورصة فى إفصاح منشور على شاشة التداول الخميس إن هذه الموافقة تأتى فى إطار الطلب المقدم من شركة السمسرة المكلفة من شركة الوحدة للتنمية الصناعية (مقدمة العرض).

واستحوذت شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي فى 21 أبريل الماضى على 88.7% من أسهم الوطنية للبلور بعد منافسة شرسة مع شركة قنديل للزجاج (تقرر بعدها فتح باب الشراء أمام الأسهم المتبقية لمدة ثلاثة أشهر).

وأظهرت نتائج المنافسة استجابة 13.3 مليون سهم فى الوطنية للزجاج والبلور إلى عرض شركة الوحدة للتنمية الصناعية بسعر 2.25 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 30 مليون جنيه تقريبا وفقا لحسابات المال.

بينما بلغت حجم الأسهم المستجيبة لعرض شركة قنديل المنافس حوالى 126.1 ألف سهم فقط بسعر 2.40 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 302 ألف جنيه تقريبا.

واستهدف كلا العرضين الاستحواذ على كامل أسهم الوطنية للزجاج والبلور ( 15 مليون سهم تمثل 100%) أو الاستحواذ على نسبة 51% كحد أدنى فى حالة عدم استجابة غالبية الأسهم للعروض.

وأظهرت حسابات المال لنتائج العرضين المنشورة على شاشة التداول أن نسبة الاستجابة لعرض الوحدة للتنمية الصناعية بلغت 88.7% من إجمالى الأسهم، بينما بلغت نسبة الاستجابة لعرض قنديل للزجاج أقل من 1% (0.84%)،ولم يستجب للعرضين معا 11% من الأسهم تقريبا.