أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 16-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات 1.2 مليار جنيه جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.04% عند 9866 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.87%، ليسجل 1854 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.79% مسجلا 2738 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 39 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 80 ، وبقي 60 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. أوراسكوم للتنمية تسترد 1.75 مليون متر بخليج مكادى بالبحر الأحمر

عمر الحمامصى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة أوراسكوم للتنمية مصر استردادها 1.75 مليون متر مربع بخليج مكادى بمحافظة البحر الأحمر بعد استجابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتظلمها من قرار هيئة التنمية السياحية الصادر فى يناير الماضى.

وقضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار اليوم الخميس بقبول تظلم أوراسكوم للتنمية مصر(عبر شركتها التابعة مرتفعات مكادى للتنميةالسياحية)، وإلغاء قرار هيئة التنمية السياحية الصادر فى يناير 2020، مع ما يترتب عليه من آثار.

ونوهت أوراسكوم فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إلى أن إجمالى ما تملكه من أراضى فى خليج مكادى أصبح 3.75 مليون متر مربع بعد الاستجابة لتظلمها.

وأفصحت الشركة فى 26 يناير الماضى عن تلقى شركتها التابعة مكادى هايتس خطابا من هيئة التنمية السياحية يفيد بخفض المساحة المخصصة لها من 3.45 مليون متر إلى 2 مليون متر مربع.

وقالت فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إنها ستتظلم من القرار وستواصل إطلاع المساهمين على آخر التطورات أو المستجدات بعد تقديم التظلم بشكل رسمى إلى الجهات المعنية.

ونوهت أوراسكوم للتنمية آنذاك إلى أن المساحة المسحوبة لا تمثل إلا 3.5% فقط من إجمالى محفظة الأراضى المملوكة لها والبالغة 50.2 مليون متر مربع بنهاية عام 2021.

أخبار البورصة المصرية.. الملتقى العربي للاستثمارت تنضم إلى تحالف المستحوذين على دومتي بمبلغ 50 مليون جنيه

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أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات انضمامها إلى تحالف المستثمرين المساهمين في شركة ” Expedition Investment ” المتقدمة للاستحواذ على شركة دومتي للصناعات الغذائية منذ أبريل الماضي.

وقالت الملتقى العربي للاستثمارات في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن انضمامها إلى هذا التحالف جرى عبر توقيع اتفاقية اكتتاب للمساهمة في شركة Expedition Investment بمبلغ 50 مليون جنيه مقابل تخصيص نسبة من الأسهم سيجرى لم يجر تحديدها بعد.

وتقدمت شركة Expedition المؤسسة بدولة موريشيوس بعرض شراء مبدئى غير ملزم للاستحواذ على 90% من شركة دومتي للصناعات الغذائية بسعر 5 جنيهات للسهم منذ 3 أبريل الماضى.

ونوهت الملتقى العربى بأن عرض الاستحواذ على دومتي غير نهائى ومتوقف على ما سيسفر عنه الفحص النافى للجهالة والحصول على الموافقات اللازمة فى هذا السياق.

وأشارت إلى أن دخولها فى هذا التحالف يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود بالنفع على المساهمين ويعظم من فرص النمو خلال الفترة القادمة.

أخبار البورصة.. ارتفاع مدفوعات فوري إلى 41.3 مليار جنيه في ثلاثة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ارتفاع إجمالي المدفوعات المالية المنفذة عبر منظومتها إلى 41.3 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي مارس الماضي، مقارنة بنحو 24.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة 66.4% تقريبا.

وكشفت نتائج فوري المرسلة للبورصة المصرية الخميس ارتفاع عدد المعاملات التي نفذتها الشركة خلال الربع إلى 295.8 مليون معاملة مقارنة بنحو 276.1 مليون معاملة خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة 7% تقريبا.

كما ارتفع عدد نقاط البيع بنسبة 25.3% إلى 289.9 ألف نقطة خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 231.4 ألف نقطة خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وبلغ إجمالي معاملات محفظة الهاتف المحمول 18.5 مليون معاملة خلال الربع الأول مقارنة بنحو 11.7 مليون معاملة خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 482.9 مليون جنيه خلال الربع المنتهي مارس مقارنة بإيرادات بلغت 348.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021،وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة الخميس.

فيما تراجع صافى الربح إلى 47.8 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بصافي ربح قدره 85.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.