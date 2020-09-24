أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 24-9-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول، على أداء هابط صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وانخفاض رأسمالها السوقي بقيمة 4.4 مليارات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.62% ليصل إلى 10911 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.46% إلى 2000 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% إلى 2885 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالى 188، بينما هبط 108، وبقي 18 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. الشرقية للدخان تسجل 3.7 مليار جنيه صافي ربح في عام

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، إعلان شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” عن تسجيلها صافى ربح قدره 3.79 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2020 .

وكشفت النتائج المقارنة تسجيل الشركة صافى ربح مماثل تقريبا (3.73 مليار جنيه) خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2019.

كما أظهرت القوائم المالية المرسلة للبورصة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 14.4 مليار جنيه خلال العام مقارنة مع نحو 14 مليار جنيه خلال العام السابق.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح بشكل طفيف إلى 1.6 جنيه، مقارنة بنصيب قدره 1.55 جنيه للسهم فى العام السابق.

أخبار البورصة المصرية.. زهراء المعادي تسند أعمال للنيل للطرق بقيمة 18 مليون جنيه

كما أفصحت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير عن موافقتها على إسناد عملية رصف عدة طرق فى مشروعاتها إلى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بقيمة إجمالية 18.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت زهراء المعادى إن مجلس إدارتها وافق بجلسته المنعقدة أمس على هذا الإسناد إضافة إلى بنود أخرى.

ويختص الإسناد بأعمال إنشاء ورصف طرق الشطر الثامن واستكمال بعض المرافق بمدينة زهراء المعادى (المشروع الأساسى للشركة).

أخبار البورصة.. 49.7 مليون سهم استجابت لعرض شراء النيل لحليج الأقطان

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن استجابة 49.76 مليون سهم فى شركة النيل لحليج الأقطان لعرض الشراء المقدم من شركة إيميكس إنترناشونال.

وقالت البورصة فى بيان مختصر على شاشة التداول إن هذه الكمية من الأسهم استجابت للعرض طوال فترة سريانه وحتى انتهائه بجلسة اليوم.

وتبلغ أسهم النيل لحليج الأقطان حوالى 52.99 مليون سهم ، ويمثل عدد الأسهم المستجيبة للعرض حوالى 93.9% تقريبا، وفقا لحسابات “المال”.

وتقدمت إيميكس إنترناشيونال فى 8 سبتمبر الحالي بعرض استحواذ على الشركة بسعر 50 جنيها للسهم .

وأبدى مساهمو الشركة فى وقت لاحق تحفظات على السعر باعتباره متدنيًا وطالبوا بتحسينه.