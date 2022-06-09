أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 9-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 674 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.01% عند 10235 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.11%، ليسجل 1857 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.81% مسجلا 2765 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 674 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 64 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط56، وبقي 72 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..القاهرة للاستثمار توافق على برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه

محمد القلا الرئيس التنفيذى للقاهرة للاستثمار

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية على مقترح برنامج إصدار سندات توريق طويلة الأجل بقيمة إجمالية تعادل 2 مليار جنيه عبر شركة المجموعة المالية للتوريق.

وأبدى مجلس إدارة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية موافقته على المقترح بجلسته المنعقدة 8 يونيو الجاري، كما دعا الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد يوم 3 يوليو المقبل لمناقشة المقترح وإقراره.

ويشمل المقترح إصدار سندات توريق طويلة الأجل على مدار ثلاث سنوات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يجرى استخدام حصيلتها فى الأغراض التى تتحددها الجمعية العامة للشركة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم الخميس.

وفوضت الشركة مجلس الإدارة في اختيار توقيت طرح الإصدار الأول من السندات بقيمة 800 مليون جنيه بالتنسيق مع شركة التوريق والجهات المعنية واستيفاء الإجراءات المطلوبة للإصدار.

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

أخبار البورصة المصرية..التعليم الحديثة تدرس إنشاء جامعة خاصة بإحدى المدن الجديدة

كما أعلنت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة دراستها مقترحا لإنشاء جامعة خاصة بإحدى المدن الجديدة بعد نجاحها فى الانتقال من سوق تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق الأسهم الرئيسية بالبورصة المصرية.

وقالت المصرية لنظم التعليم الحديثة فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الخميس إنها تعكف فى الوقت الحالى على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بجميع مراحله وحتى مرحلة التشغيل.

وتبحث الشركة فى الوقت الحالى عن قطعة الأرض المناسبة للمشروع، ومن المقرر عرض المقترح على مجلس الإدارة لاعتماد القرار تمهيدا لمناقشته فى أقرب اجتماع للجمعية العامة.

فى سياق متصل، أعلنت المصرية لنظم التعليم الحديثة اسئتناف أعمال إنشاءات مبنى التعليم الدولى التى توقفت خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات جائحة كورونا متوقعة بدء تشغيله خلال عام 2023.

أخبار البورصة…بالم هيلز تتنازل عن أرض سفنكس لهيئة المجتمعات العمرانية

ياسين منصور بالم هيلز

وكذلك أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير تنازلها عن بقية الأرض الممولكة بمدينة سفنكس الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 2.8 مليار جنيه سيجرى مبادلتها فى إطار عملية مقاصة لتسويات أخرى .

وفوض مجلس إدارة بالم هيلز المنعقد 8 يونيو الجاري رئيس الشركة في إنهاء إجراءات التنازل مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات المعنية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وسعرت لجنة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية هذه الأرض بقيمة 2.8 مليار جنيه سيجرى تبادلها مع الشركة فى عملية مقاصة تشمل مستحقات للهيئة عن قطع أراضى أخرى مملوكة لبالم هيلز دون دفع أى نقد فى العملية من طرف الهيئة.

ونوهت الشركة إلى أن موافقتها على هذا التنازل يأتى فى إطار تسارع مبيعات وأعمال تطوير مشروع بادية على مساحة 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر بما دفعها لتركيز جهودها فى تطوير مراحل أخرى من هذا المشروع الذى يحقق مبيعات قياسية منذ إطلاقه.