أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 2-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات 447 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.76% عند 10007 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.54%، ليسجل 1735 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.45% إلى 2608 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 447 مليون جنيه تقريبًا،واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر و الأحمر، إذ صعد 58 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 36، وبقي 92 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..مصر بنى سويف للأسمنت تعلن توزيع أرباح بقيمة 2.09 جنيه للسهم

قطاع الأسمنت

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة مصر بني سويف للأسمنت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 2.09 جنيه للسهم، على أن يجري صرفها اعتبارًا من 20 يونيو الحالي.

وقالت مصر بنى سويف للأسمنت، فى إفصاح مرسل الخميس، إن الحق فى الكوبون النقدى رقم (19) سينتهى بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 16 يونيو.

ويبلغ رأسمال المصدر الحالى للشركة 750 مليون جنيه موزعًا على 75 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين عدة شركات وأفراد؛ أكبرهم بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على 20.11% من الأسهم،

كما يستحوذ ثمانية مساهمين أفراد على حصص تتراوح بين 5 إلى 6%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 7 أبريل الماضى.

أخبار البورصة المصرية..سي آي كابيتال ترد على أخبار استحواذ بنك أبو ظبي الأول

كما أصدرت شركة سي آي كابيتال القابضة (التابعة لبنك مصر) بيانا تنفى فيه علم الإدارة التنفيذية بالشركة أى معلومات حول مفاوضات استحواذ بنك أبو ظبي الأول عليها (أكبر بنك فى دولة الإمارات العربية المتحدة).

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من سي آي كابيتال القابضة للرد على استفسارات البورصة المصرية اليوم الخميس بخصوص بعض الأخبار المتداولة حول دخول بنك أبو ظبي الأول فى مفاوضات للاستحواذ على حصة بنك مصر بالشركة.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات، التأجيرالتمويلي ، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، ولدى الشركة أكثر من 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2021 المركز الثانى فى ترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.6% من حجم السوق.

ودخلت الشركة مؤخرا إلى القطاع الصحى عبر الاستحواذ على حصة أسهم مؤثرة (23% تقريبا) بمجموعة مستشفيات كليوباترا ،أكبر كيان طبى خاص فى مصر وذلك عبر شركة تابعة تحمل اسم (MCI CAPITAL).

وأصبحت سي آى كابيتال القابضة نفسها إحدى الشركات التابعة لبنك مصر منذ 16 مارس 2021 بعد صفقة استحواذ على غالبية أسهمها (90%) بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبا.

أحبار البورصة..جلاكسو سميثكلاين تضاعف أرباحها 250% خلال العام الماضي

كما أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، الرائدة في صناعة الدواء، تضاعف صافي أرباحها بنسبة 250% خلال العام المالي الماضي 2021.

وكشفت جلاكسو سميثكلاين في بيان حصلت المال على نسخة منه الخميس، ارتفاع صافي أرباحها إلى 166 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بصافي ربح بلغ 44 مليون جنيه خلال عام 2020 بزيادة قدرها 250% تقريبا.

وسجلت مبيعات التصدير زيادة بنسبة 60% لتصل الى 4.3 مليون جنيه، بعد أن كانت 2.7 مليون جنيه عام 2020، كما تحسنت كفاءة إدارة النقدية وترشيد النفقات وأرصدة العملاء، لتسجل تكاليف التمويل انخفاضا بنسبة 41%، والمصاريف التشغيلية إنخفاضا بنسبة 17%، ورصيد المدينين انخفاضا بنسبة 8% عن العام الماضي.

و قال الدكتور محمد الضبابي، العضو المنتدب لجلاكسو إن شركته تسعى إلى زيادة كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات في إطار خطة موضوعة للوصول للاستغلال الأمثل لموارد الشركة الإنتاجية.

وأضاف الضبابى : نسعى في المستقبل الى الإستمرار في التوسع في المنتجات المقدمة للسوق المصري و الذي نتوقع ان يصل عددها الى 11 عقارا جديدا لتخدم مجالات طبية مختلفة.

كما أشار الضبابى إلى سعى شركته إلى زيادة معدلات صادرات الدواء فى ظل الدعم الملحوظ في مجال الرعاية الصحية الذي تشهده البلاد، وفقا للبيان.