أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 26-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغت 571 ملايين جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.46% عند 10200 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07%، ليسجل 1746 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.23% إلى 2627 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 571 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 17 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 88، وبقي 81 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. هيرميس توافق على زيادة رأسمالها من حساب الأرباح المحتجزة بقيمة 973 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة، إعلان المجموعة المالية هيرميس القابضة عن موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر بقيمة 973 مليون جنيه من حساب الأرباح المحتجزة في 31 ديسمبر 2021، على أن تجري الزيادة بنظام الأسهم المجانية.

وقالت هيرميس في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذه الزيادة جرى إقرارها في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 19 مايو بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

ويبلغ رأس المال المصدر الحالي للمجموعة حوالي 4.86 مليار جنيه من المقرر ارتفاعه إلى 5.83 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة المقترحة بقيمة 973 مليون جنيه.

ومن المقرر توزيع الزيادة على المساهمين عبر نظام توزيع الأسهم المجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم أصلية مع تفويض كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة فى تحديد مواعيد الاستحقاق بالتنسيق مع الجهات المعنية (الرقابة -البورصة-مصر المقاصة).

أخبار البورصة المصرية.. إيجيترانس تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 4.8 مليون جنيه

أفصحت شركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” عن قيام المساهم محمد حسنى إسماعيل ببيع 2.5 مليون سهم حصته بالشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت “إيجيترانس” في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد تلك العملية من 5.44% إلى 3.84% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 1.92جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز للأوراق المالية، لم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مجموعة مرتبطة بالشركة (أفراد أو كيانات).

وأفصحت الشركة (17 مايو) عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسني ببيع 2.6 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون جنيه لتنخفض حصته من 10.1% إلى 8.3% تقريبًا.

وأقرّت الشركة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها خلال شهر أبريل الماضى، وبدأ التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من الأربعاء 27 أبريل.