أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 19-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 693 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.79% عند 10549 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.64%، ليسجل 1832 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.54% إلى 2768 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 693 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 33 سهمًا من إجمالي 181 متداولة، بينما هبط 80، وبقي 68 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. العربية للأصول ترجئ عرض «رامو» لحين البت فى عرض الراوسى المنافس

قرر مجلس إدارة شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إرجاء البت فى عرض الشراكة المقدم من شركة المصرية للإسكان والتعمير “رامو” لحين الحسم فى عرض المنافس (الروسى للتطوير العقارى والتنمية).

وقالت العربية لإدارة الأصول في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إن مجلس الإدارة ناقش عرض رامو فى اجتماع 18 مارس إلا أنه قرر تأجيله لحين التوافق على بنود التعاقد مع شركة الرواسى للتطوير العقارى المتقدم الأول للشراكة.

وأبدى مجلس الإدارة فى مارس الماضى موافقة مشروطة على العرض المحسن المقدم من الرواسى للتطوير العقارى للشراكة فى أرض مدينة زفتى لكن مازالت الشركتين فى مرحلة التفاوض على بنود التعاقد.

وأفصحت العربية لإدارة الأصول منذ يومين (17 مايو ) عن تلقيها عرضا من شركة المصرية للإسكان والتعمير “رامو” للشراكة في تطوير 14 فدانا بمدينة زفتى بعوائد تصل إلى 4.2 مليار جنيه بنظام المشاركة فى الإيرادات.

ويتضمن عرض شركة “رامو” تنفيذ مشروع سياحي تجاري على قطعة الأرض المشار إليها على مدار خمس سنوات بنسبة مشاركة فى الإيرادات تصل إلى 35%.

أخبار البورصة المصرية.. «مصر الجديدة للإسكان» تضع اللمسات الأخيرة للشراكة مع «ماونتن فيو»

دخلت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى مرحلة اللمسات الأخيرة لاتفاق الشراكة مع شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى بمشروع هليوبارك.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس، إنها تعكف فى الوقت الحالى على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق الشراكة لتنفيذ المرحلة الأولى فى مشروع هليوبارك على مساحة 740 فدانا.

وتتوع الشركة توقيع العقود النهائية بين الطرفين خلال شهرين وفقا لكراسة الشروطة الخاصة بالمزايدة التى فازت فيها ماونتن فيو من بين عشرة شركات متقدمة.

ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي .

وأعلنت لجنة البت والترسية بالشركة، فى 28 ديسمبر الماضى، اختيار ماونتن فيو للشراكة فى مشروع هليوبارك من بين عدد من المنافسين الكبار بمجال التطوير العقارى أبرزهم حسن علام العقارية ومجموعة ماجد الفطيم العقارية.

ويتوقع أن يدرّ هذا المشروع إيرادات بقيمة 397 مليار جنيه على مدار فترة زمينة تتراوح بين 23 و25 عامًا، وفقا للعرض المالى والفنى المقدم من ماونتن فيو.