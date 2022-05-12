أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 12-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات أجنبية وحجم تداولات 957 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.63% عند 10678 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.63%، ليسجل 1832 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.71% إلى 2786 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 975 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 13 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 106، وبقي 70 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. بالم هيلز تحدد مواعيد صرف أرباح المساهمين بقيمة 304 ملايين جنيه

ياسين منصور بالم هيلز

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة بالم هيلز للتعمير توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 304 ملايين جنيه (10 قروش للسهم)، على أن يجري صرفها على قسطيْن متساويين.

وقالت بالم هيلز للتعمير، فى إفصاح مرسل للبورصة، الخميس، إن الحق فى التوزيع النقدى (كوبون رقم 3) سينتهى بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 25 مايو الحالي.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة 0.5 جنيه للسهم اعتبارًا من 30 مايو الحالي، بينما سيجرى صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارًا من 30 أغسطس المقبل.

واقترح مجلس إدارة الشركة، فى 8 مارس الماضى، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 304 ملايين جنيه على أن تعرض على الجمعية العامة لإقرارها أو تعديلها.

واجتمعت عمومية الشركة فى 31 مارس وأقرّت التوزيع النقدى، على أن يجرى صرفه على قسطين، ونوهت الشركة بأن عملية توزيع الأرباح ستشمل حق الإثابة والتحفيز للموظفين على أن تكون حصة العاملين من الأرباح 45 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 856 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 749.1 مليون جنيه خلال 2020.

أخبار البورصة المصرية.. التوفيق للتأجير تسجل أرباحا بقيمة 26.2 مليون جنيه في 3 أشهر

طارق فهمى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى ورئيس الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى

كما أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، ارتفاع صافي أرباحها إلى 26.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي 31 مارس 2021، مقارنة بصافي ربح بلغ 23.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت التوفيق للتأجير التمويلي في إفصاح الخميس، إن عملية حساب صافى ربح الربع الأول تمت بعد استبعاد أثر عملية توريق بقيمة 50 مليون جنيه.

وبلغ صافي التمويلات للعقود الجديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم حوالي 600 مليون جنيه خلال الربع الأول، كما زاد إجمالي الدخل بنسبة 30%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.20 جنيه للسهم بنهاية مارس الماضي.

وتعتزم الشركة إصدار عملية توريق جديدة خلال العام الجاري، وتتوقع أن يكون لها تأثير كبير في تعظيم أرباح الشركة والمساهمين وتعزيز مركزها المالي.

وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذي، إن شركته نجحت في تحقيق هذه النتائج رغم التحديات الضخمة التي يحملها العام الجاري على المستوى العالمي والمحلي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار فهمي إلى توسع الشركة في مجالات التخصيم خلال الفترة الماضية، بما ساعدها في الحفاظ على مستويات ربحية عالية إضافة إلى ترشيد المصروفات الإدارية.

أخبار البورصة.. فاليو-هيرميس توقع اتفاقا تجاريا مع شركة أمازون

كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة

كذلك أعلنت المجموعة المالية هيرميس توقيع اتفاقا تجاريا مع شركة أمازون (Amazon) يتيح للأخيرة شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار فى إطار اتفاق تجارى مع شركة فاليو للتمويل الاستهلاكى التابعة.

وقالت هيرميس فى إفصاح مرسل الخميس إن هذا الاتفاق يمنح شركة أمازون (Amazon) حق شراء اختيارى لشهادات إيداع دولية قابلة للاستبدال بحصة أسهم فى شركة فاليو فيما بعد.

وتبلغ قيمة الحصة القابلة للاستبدال فى شركة فاليو للتمويل الاستهلاكى حوالى 4.25% من إجمالى رأسمالها، وفقا لتقييم حالى يقدر قيمة الشركة ككل بنحو 235 مليون دولار.

وتأتى الاتفاقية فى إطار اتفاق تجارى أوسع جرى توقيعه بالتوازى بين فاليو و أمازون يجرى بموجبه استخدام فاليو للموقع الإلكترونى لأمازون عبر إتاحة بعض أدوات التمويل الاستهلاكى الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على الموقع. (جرى توقيع الاتفاقتين بتاريخ 12 مايو 2022).

ونوهت هيرميس إلى أن خيار استبدال أمازون (Amazon) لشهادات الإيداع بحصة فى فاليو سيكون متاحا أمامها فى حالة تفكير فاليو فى بيع أسهم أو طرح حصة فى البورصة أو استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، وفقا للإفصاح.