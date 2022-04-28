شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها؛ بدفع مشتريات عربية ومصرية وحجم تداولات 8.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 3.07% عند 11047 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.74%، ليسجل 1873 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.87% إلى 2851 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 8.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 112 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 14، وبقي 61 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. بنك مصر يحكم قبضة الاستحواذ على بنك القاهرة بنسبة 99.9% مقابل 7 مليارات جنيه

وشهدت أخبار البورصة، قيام بنك مصر – ثاني أكبر مصرف حكومي في البلاد- بأحكام عملية استحواذه على بنك القاهرة بنسبة 99.9% عبر صفقة شراء ضخمة نفذها على 42.9% من أسهمه في البورصة بقيمة 7 مليارات جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور على شاشة تداول البورصة الخميس، شراء بنك مصر 1.12 مليار سهم من أسهم بنك القاهرة بقيمة إجمالية 6.97 مليار جنيه عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING).

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 6.2 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، وارتفعت حصة بنك مصر بعد تلك الصفقة من 57.1% إلى 99.9%.

وأظهر الإفصاح ارتباط بنك مصر ببعض الكيانات التي تستحوذ على بعض الأسهم في بنك القاهرة وهي: شركة مصر كابيتال التي تستحوذ على 14 سهما فقط، وشركة مصر أبو ظبي المالكة لنفس الأسهم الرمزية (14 سهما أيضا).

وقال بنك القاهرة إن الطرف البائع في تلك الصفقة هو شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر، في إطار تنفذ خطة داخلية لإعادة الهيكلة.

أخبار البورصة المصرية.. مساهمة تبيع حصتها فى أسمنت سيناء إلى فيكا مصر الفرنسية

كما أعلتت شركة أسمنت سيناء عن بيع المساهمة (أسماء عامر غريب محمد) حصتها البالغة 7.5% إلى شركة فيكا مصر الفرنسية (المساهم الرئيسى) مقابل 67.2 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.74 جنيه ،وجرى تنفيذها على نحو 9.98 مليون سهم تمثل كامل حصة المساهمة المذكورة فى أسمنت سيناء، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول.

وجرى تنفيذ العملية عبر شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهمة المذكورة بأي مجموعات مرتبطة داخل الشركة (أفراد أو كيانات).

واشترت المساهمة المذكورة (أسماء غريب) تلك الحصة فى 11 أبريل الجارى بمتوسط سعر 10 جنيه للسهم وقيمة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس أيضا.

أخبار البورصة.. صغار مساهمي «نايل سيتي» يتجاهلون عرضا مغريا لبيع أسهمهم قبل الشطب

أبراج نايل سيتي

كذلك إدارة البورصة عن تجاهل صغار المساهمين فى شركة نايل سيتي للاستثمار عرضا مغريا لبيع أسهمهم فى الشركة بضعف القيمة السوقية للسهم قبل الشطب الإجبارى .

وكشف إفصاح منشور على شاشة التداول الخميس عدم تسجيل أى أوامر للبيع خلال مدة عرض الشراء الذى أتاحته الشركة لصغار المساهمين المحتمل تضررهم من الشطب الإجبارى.

وأعلنت إدارة البورصة فى وقت سابق فتح سوق الصفقات الخاصة أمام حمَلة الأسهم المتضررين من الشطب الإجباري للشركة لتسجيل أوامر بيع أسهم لمدة خمسة أيام عمل (20 إلى 28 أبريل).

وبلغ سعر السهم المقدم من الشركة لصغار المساهمين حوالى 766.3 جنيه تقريبا بما يتجاوز ضعف القيمة السوقية للسهم والتى تدور فى نطاق 344 جنيها منذ فترة وحتى إغلاق جلسة الخميس.

ويعد تجاهل صغار المساهمين لهذا العرض حالة نادرة غير مألوفة فى سوق المال المصرى، إذ الغالب على صغار المساهمين الاستجابة لعروض ما قبل الشطب الاختيارى أو الإجبارى خاصة لو كان السعر المقدم مغريا.