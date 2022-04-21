أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 21-4-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها؛ بدفع مشتريات مصرية وعربية وحجم تداولات 968 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.99% عند 10548 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.72%، ليسجل 1831 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.78% إلى 2767 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 968 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 116 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 16، وبقي 65 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. أبو ظبي الإسلامي يوجه صغار مساهمى الوطنية للبلور إلى عرض الجارحي مع تحمله فارق السعر

«أبو ظبي الإسلامي» يربح مليار جنيه خلال 9 شهور

وشهدت اخبار البورصة ،إعلان مصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر عن ضمان فارق سعر عرض استحواذ مجموعة الجارحى على شركة الوطنية للزجاج والبلور (التابعة) بالنسبة لصغار المساهمين.

وتعهد أبو ظبي الإسلامي بضمان فارق السعر بنحو 15 قرشا للسهم لأي مساهم من صغار المساهمين يبيع أسهمه إلى شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي للصلب.

ويبلغ سعر العرض المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية 2.25 جنيه للسهم، وينافسها شركة قنديل للزجاج بسعر 2.40 جنيه للسهم بفارق 15 قرش للسهم وفقا لآخر عروض منشورة على شاشة التداول بالبورصة.

ويسرى تعهد مصرف أبو ظبي الإسلامي لصغار المساهمين خلال الثلاثة أشهر التالية لتنفيذ عرض الشراء في البورصة المصرية، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول اليوم الخميس.

كانت الوحدة للتنمية الصناعية قد تقدمت بعرض رسمى مطلع مارس الماضي بسعر 1.35 جنيها للسهم، ثم اضطرت لرفع السعر إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل بعد دخول قنديل للزجاج بعرض أعلى قيمته 2 جنيه للسهم.

أخبار البورصة المصرية.. أسمنت سيناء تعلن استجابة 22% من الأسهم لعرض استحواذ فيكا مصر الفرنسية

كما أعلنت شركة أسمنت سيناء استجابة 22% من الأسهم المستهدفة في عرض الشراء المقدم من شركة فيكا مصر الفرنسية المساهم الرئيسي في الشركة.

وأظهر الإحصاء المنشور على شاشة تداول البورصة المصرية استجابة 12.3 مليون سهم من إجمالي 56 مليون سهم مستهدف شرائها في شركة أسمنت سيناء بما يمثل 22% وفقا لحسابات المال.

وتقدمت فيكا مصر لصناعة الأسمنت بعرض شراء رسمي (10 أبريل الماضي) على نحو 56 مليون سهم في شركة أسمنت سيناء تمثل (42.1%) المكملة لنسبة 100% بمتوسط سعر 6.74 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 377.8 مليون جنيه وفقا لحسابات المال.

ووافقت الرقابة المالية على العرض وحددت عشرة أيام عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة التداول بالبورصة المصرية بدأت من 10 أبريل وانتهت بنهاية جلسة اليوم الأربعاء (21 أبريل).

أخبار البورصة.. فوري تقفز بإيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال عام 2021

لوجو شركة فوري

كذلك أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ارتفاع إيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت نتائج أعمال فوري المجمعة المرسلة للبورصة الخميس ارتفاع تكاليف النشاط إلى 725.8 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف قدرها 566.6 مليون جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفع صافي أرباح الشركة المجمعة إلى 242.1 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بصافي ربح قدره 223.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما كشفت القوائم المستقلة للشركة الأم انخفاض صافي أرباحها إلى 120.4 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي أرباح بلغت 186.5 مليون جنيه خلال عام 2020.