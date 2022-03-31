شهدت اخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، إغلاق جلسة الخميس ، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين وحجم تداولات بلغ 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.01% عند 11238 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1910 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.22% إلى 2893 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع ، بينما اتجه العرب و الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 50 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 66 سهما، وبقي 75 دون تغيير.

اخبار البورصة المصرية..فوري تفصح عن شراء البنك الأهلي حصة أسهم تخطت مليار جنيه

لوجو شركة فوري

وشهدت اخبار البورصة ،إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن شراء البنك الأهلي المصري حصهم أسهم (تعادل 102.5 مليون سهم) بقيمة إجمالية تجاوزت مليار جنيه تقريبا.

وقالت فوري فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس، إن نسبة مساهمة البنك الأهلي المصري ارتفعت بعد تلك العملية من 6.54% إلى 12.54% تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.25 جنيه، وجرى تنفيذها عبر الأهلى فاورس لتداول الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط البنك الأهلي بمحفظة استثمار تابعة تستحوذ على نسبة ضئيلة 0.02% من الأسهم.

وأعلنت فوري فى وقت سابق عن تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على أسهمها بقيمة إجمالية قدرها مليار جنيه تقريبا بجلسة أمس الأربعا.

ولم تفصح الشركة بالأمس عن أطراف الصفقة،إلا أن مصادر مطلعت قد أكدت للمال أن البنك الأهلى المصرى هو المنفذ لتلك الصفقة بما يعادل 6% من أسهم الشركة.

اخبار البورصة المصرية..التشخيص المتكاملة تفصح عن ارتفاع حصة مؤسسة التمويل الدولية إلى 5%

شركة التشخيص المتكاملة اللوجو الجديد

كما أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الرعاية الصحية،عن قيام مؤسسة التمويل الدولية برفع حصتها فى أسهم الشركة إلى 5%.

وقالت التشخيص المتكاملة فى إفصاح للبورصة المصرية الخميس، إن هذه الزيادة تمت عبر مؤسسة التمويل الدولية وصندوق تابع لها متخصص فى الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الصفقة تأتى فى إطار الشراكة الممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية التى قدمت حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار لدعم خطط التوسع التى تتبانها الشركة خلال الفترة القادمة.

وبدأ التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية منذ عام 2018، عبر ضخ ملايين الدولارات فى سوق نيجيريا باعتباره من أكبر الأسواق الأفريقية من حيث الكثافة السكانية.

اخبار البورصة..كونتكت القابضة توافق على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 270 مليون جنيه

شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا)

كذلك أفصحت شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) عن موافقة الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 270 مليون جنيه تقريبا.

وقالت كونتكت القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس، إن هذه الموافقة جاءت فى إطار اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بتوزيع جزء من فائض السيولة النقدية المتاحة على المساهمين.

ومن المقرر توزيع هذه الأرباح فى شكل كوبون نقدى بقيمة 0.22 جنيه للسهم ،على أن يجرى الإعلان عن مواعيد الصرف فى وقت لاحق .

وقالت الشركة إنها حققت سيولة نقدية كبيرة خلال العام الماضى منوهة إلى أنها ستستخدم النسبة الأكبر من السيولة الفائضة فى المستقبل لتمويل التوسعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تسجيلها أعلى مستوى أرباح في تاريخها منذ التأسيس خلال العام المالى الماضى 2021، وفقا للنتائح المجمعة المرسلة للبورصة 27 فبراير الماضى.