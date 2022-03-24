أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 24-3-2022

اخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت اخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعى للأجانب، خلافا لتوقعات خبراء التحليل الفنى .

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.3% عند 11709 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1995 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.32% إلى 3022 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 37 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 98 سهمًا، وبقي 59 دون تغيير.

اخبار البورصة المصرية..كونتكت القابضة تحفز عامليها ومديريها بإصدار 9.3 مليون سهم لصالحهم

سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت المالية القابضة»

وشهدت اخبار البورصة،إعلان شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) إصدار 9.3 مليون سهم لصالح العاملين والمديرين لديها في إطار نظام الإثابة والتحفيز.

وأظهر إفصاح منشور عن كونتكت القابضة على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ صفقة إثابة وتحفيز على تلك الأسهم بجلسة الخميس بقيمة إجمالية قدرها 37.4 مليون جنيه.

ويختص نظام الإثابة والتحفيز بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعا وشراء) تحفيزا لهم على جهودهم، وفقا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

ولجأت بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى تحفيز العاملين والمديرين لديها بهذه الطريقة، آخرهم شركة إي ينانس للاستثمارات المالية والرقمية التي وافقت على زيادة رأسمالها بقيمة 35.5 مليون جنيه عبر إصدار 71.1 مليون سهم لصالح العاملين والمديرين بها.

ويبلغ رأسمال كونتكت القابضة 191.5 مليون جنيه موزعًا على 1.19 مليار سهم، بقيمة اسمية 16 قرشًا للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة كونسوليديتيد فايناشيال هولدنج بنسبة 60.53%.

كما تستحوذ أوراسكوم للاستثمار القابضة على 29.24%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على أسهم التداول الحر فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 9 يناير الماضى.أخبار البورصة المصري.

اخبار البورصة المصرية..فوري تتقدم بمستندات اكتتاب زيادة رأس المال الثالثة منذ طرحها في السوق

لوجو شركة فوري

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن تقدمها بمستندات قيد حق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للمرة الثانية منذ طرحها في البورصة المصرية عام 2019.

وتستعد فوري لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر عبر مضاعفته من 853.6 مليون جنيه إلى 1.65 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه.

وقالت إدارة البورصة إنها تلقت مستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى ،وجارى فحصها ودراستها لعرضها على لجنة القيد،وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول الخميس.

ومن المقرر توزيع هذه الزيادة على 1.6 مليار سهم يجرى إصدارهم بالقيمة الاسمية للسهم (0.50 جنيه)، دون مصاريف إصدار.

ويحق لقدامى المساهمين الاكتتاب فى الزيادة كل حسب نسبة مساهمته فى رأس المال الأصلى قبل الزيادة، على أن يجرى قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى فى البورصة.

اخبار البورصة..هيرميس تسجل أعلى إيرداتها فى تاريخها بقيمة 6 مليار جنيه

المجموعة المالية هيرميس

كذلك أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة عن تسجيل أعلى إيرادات فى تاريخها بقيمة تتجاوز 6 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021،

وقالت هيرميس، في بيان، إنها سجلت إيرادات بقيمة 6.1 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 12%، مصحوبًا بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 12% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه.

ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي للعديد من القطاعات التشغيلية بالشركة، إلى جانب إضافة نتائج أعمال بنك الاستثمار العربي (aiBANK) لشهري نوفمبر وديسمبر إلى القوائم المالية المجمعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة،

في هذا السياق أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها الشركة خلال عام 2021،

حيث تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها الرائدة عبر تعظيم الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها الأسواق، فضلًا عن تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد الأداء التشغيلي بمختلف قطاعات الشركة، وذلك رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق.

وأضاف عوض أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل تسجيل نتائج استثنائية خلال عام 2021، حيث ارتفعت المساهمة الإيجابية لشركة «تنمية» المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر في تعزيز نتائج المجموعة، حيث أسهمت بالنصيب الأكبر،