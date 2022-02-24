أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 24-2-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس،اختتام جلسة التداول على هبوط حاد لمؤشراتها تزامنا مع بدء عمليات الغزو الروسي لأوكرانيا وسط حالة من الهلع والذعر في الأسواق العالمية.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 3.63% عند مستوى 10890 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بشكل حاد إلى 9.02% ليسجل 1774 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 7.28% إلى 2720 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة حتى الساعة 12:40.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ هبط 144 سهما من إجمالي 190 متداولة، بينما صعدت أربعة أسهم فقط ، وبقي 42 دون تغيير.

وأغلق سهم مستشفى النزهة الدولى على صعود قوى بنسبة 8.22% ،متجاهلات حالة الذعر المحلى والعالمى ، كما صعد سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بنسبة 1%، وكذلك صعد سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 0.33 %.

أخبار البورصة المصرية..العربية لإدارة الأصول تتفاوض مع «الرواسى» لتحسين عرض الشراكة

العربية لإدارة وتطوير الأصول

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن دخولها فى مفاوضات مع شركة الرواسى للتطوير العقارى والتنمية لتحسين العرض المقدم من قبلها لتطوير قطعة أرض مملوكة فى مدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس،إن الطرفين اتفقا على تقديم عرض شراكة محسن إلى مجلس الإدارة الأسبوع المقبل يتضمن تحسينات جرى النقاش حولها (لم يتضمن الإفصاح تفاصيل مالية عن العرض).

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن تلقيها عرضا من شركة الرواسى للتطوير العقارى والتنمية لتطوير أرض مدينة زفتى بالشراكة، واجتمع مجلس الإدارة لمناقشة العرض مع ممثلين عن مقدمى العرض أمس الأربعاء (23 فبراير )، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة.

وأكدت الشركة فى وقت سابق تلقيها مكالمات وفاكسات من جهات تستفسر عن أراضيها وأسعارها من حين لآخر دون أن تتطور إلى عروض رسمية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة نهاية نوفمبر الماضى.

أخبار البورصة المصرية..إيسترن كومبانى تقرر تركيز عمليات إنتاج المحافظات بالمجمع الصناعى فى أكتوبر

هانى أمان الرئيس التنفيذى للشرقية للدخان

كما أعلنت شركة الشرقية إيسترن كومبانى، أكبر منتج للدخان في مصر، عن صدور قرار من مجلس الإدارة بتركيز عمليات الإنتاج بالمجمع الصناعى للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن هذا القرار يأتى فى إطار خطة استراتيجية لتجميع عمليات الإنتاج المنتشرة عبر محافظات الجمهورية فى مركز واحد بما يحقق استفادة أعلى من موارد وأصول الشركة.

وفوض مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 23 فبراير الجارى الرئيس التنفيذي فى اتخاذ الاجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الإدارية من الجهات المعنية بهذا الشأن.

فى هذا الإطار، قررت الشركة خلال شهر ديسمبر وقف العمل بمصنع منوف لإنتاج المعسل، ومحرم بك بالإسكندرية للمعسل والسجائر، لعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج، ولتوافر المنتج في الحدود الآمنة.

كما تدرس فى الوقت الراهن إغلاق مصنعي أبو تيج والطالبية المتخصيين في صناعة المعسل، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 26 ديسمبر الماضى.

وخصصت الشركة استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي لتحديث ورفع كفاءة ماكينات الإنتاج، وفقا لتصريحات هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

واتخذت الشرقية إيسترن كومبانى عدة قرارات هيكلية خلال الفترة الماضية شملت إغلاق بعض المصانع فى إطار عملية واسعة للتحديث والترشيد وإعادة الهيكلة.

أخبار البورصة..راميدا تسجل أعلى مبيعات بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال عام 2021

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

كما أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا ، ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وكشفت نتائج راميدا المجمعة المرسلة للبورصة الخميس ، ارتفاع صافي أرباحها إلى 180 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 111.5 مليون جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 61% تقريبا.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 463 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 213.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافى أرباحها 182.2 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بصافى ربح قدره 113 مليون جنيه تقريبا خلال العام السابق.

وارتفع نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى 0.166 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.097 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

واقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 23 فبراير توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 9.6 مليون جنيه (سيجرى عرضها على الجمعية العامة لإقرارها).