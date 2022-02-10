أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 10-2-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب بحجم تداولات 919 مليون جنيه على الأسهم .

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.15 % عند مستوى 11578 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.45% ليسجل 2116 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.35% إلى 3140 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 919 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 22 سهما من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 99، وبقي 71 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. برايم القابضة تفصح عن شراء مساهم سعودي 6.9 مليون سهم

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وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن قيام المساهم السعودي (فهد بن حمد إبراهيم الحرقان) بشراء 6.9 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون جنيه تقريبا.

وقالت برايم القابضة في إفصاح للبورصة الخميس، إن نسبة مساهمة فهد الحرقان ارتفعت بعد تلك العملية من 3% إلى 5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.67 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم السعودي بأي مجموعات مرتبطة من المساهمين (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة برايم حاليا 350 مليون جنيه، موزعا على 35 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

أخبار البورصة المصرية.. ليفت سلاب تفصح عن بيع «مباشر للخدمات المالية» 13.4 مليون سهم

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كما أعلنت شركة ليفت سلاب مصر، اليوم الخميس، عن قيام شركة مباشر للخدمات المالية (دبى)، ببيع 13.4 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب مصر في إفصاح الخميس، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، انخفضت بعد العملية من 5.1% إلى 2.7% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 0.33 جنيه، ونفذتها شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط شركة مباشر بأي أطراف مساهمة بالشركة (أفرادا أو كيانات).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي (بعد تجزئة عام 2021) 140.3 مليون جنيه، موزعًا على 561.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.

أخبار البورصة.. أبو قير للأسمدة تفصح عن شراء اتحاد العاملين حصة أسهم بقيمة 40.9 مليون جنيه

كذلك أفصحت شركة أبو قير للأسمدة اليوم الخميس عن قيام اتحاد العامين بالشركة بشراء 1.9 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 40.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت أبو قير للأسمدة، فى بيان مرسل للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة اتحاد العاملين ارتفعت بعد تلك العملية من 4.87% إلى 5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ منوسط سعر السهم فى تلك العملية 20.99 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط اتحاد المساهمين بأي مجموعات مرتبطة من المساهمين (أفرادا أو كيانات).

ويبلغ رأسمال أبو قير للأسمدة حاليا حوالي 1.8 مليار جنيه موزعًا على 1.26 مليار سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم.