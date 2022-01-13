أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 13-1-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم ،وأبرز بيانات وإعلانات السوق.

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات بلغ 807 ملايين جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.4%، عند مستوى 12012 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.18% ليسجل 2234 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.14% إلى 3277 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 807 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 31 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 103، وبقي 57 دون تغيير.

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب ، بحجم تداولات بلغت 936 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على حالة هبوط متأرجحة لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 985 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 959 مليون جنيه على الأسهم.

فى حين أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وشرائى للعرب، وحجم تداولات بلغت 484 مليون جنيه على الأسهم.

أخبار البورصة المصرية..نايل سيتي تحدد مواعيد صرف أرباح المساهمين بقيمة 1.4 دولار للسهم

أبراج نايل سيتي

أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.4 دولار للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 31 يناير الجاري.

وقالت نايل سيتي في إفصاح مرسل للبورصة الخميس إن الحق فى التوزيع النقدي سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 25 يناير الجاري.

واعتمدت عمومية الشركة في 21 ديسمبر الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 160 مليون جنيه، بواقع 22.06 جنيه للسهم.

كما وافقت الجمعية بإجماع أسهم الحضور على سداد نصيب مساهمي الشركة من الشركات غير المقمية (الأجنبية)، من توزيعات الأرباح بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) بسعر صرف يوم التحويل.

وقررت الشركة في وقت لاحق توزيع الأرباح بالدولار لجميع المساهمين (الأجانب وغير الأجانب) بقيمة 10.2 مليون دولار تعادل 160 مليون جنيه مصري.

وأبدى المساهمون موافقة على عقد معاوضة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية لبيع وحدة إدارية مساحتها 748 مترا مربعا بالدور الرابع عشر بالبرج الشمالي.

كما وافق المساهمون على عقد معاوضة آخر مع شركة نايل سيتى للإدارة والتشغيل التي تشرف على أبراج النايل سيتي لمدة عام واحد فقط يبدأ 1 يناير القادم وينتهي 31 ديسمبر 2022.

أخبار البورصة..تعليم لخدمات الإدارة تسجل 71.8 مليون جنيه أرباحا في 3 أشهر

شركة تعليم لخدمات الإدارة

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة تعليم لخدمات الإدارة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 71.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى نوفمبر الماضى، مقارنة بنحو 58.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج تعليم لخدمات الإدارة المجمعة،ارتفاع إيراداتها إلى 171.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بإيرادات بلغت 134.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 50.3 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 44.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة الخميس.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ،تراجع صافى الربح إلى 20.8 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 25.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقال محمد الرشيدى العضو المنتدب للشركة إن هذه القفزة فى الأرباح تحققت بفضل نمو الإيرادات من عدد أيام الدراسة الفعلية إضافة إلى ترشيد المصروفات.

وعبر الرشيدى عن ثقته فى تحقيق استراتيجية الانفراد والتميز والأسبقية خلال الفترة القادمة من خلال طرح خدمات تعليمية تنافسية بأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع المصرى.

وطرحت تعليم لخدمات الإدارة 49% من أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضى بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم، وبدء التداول على السهم اعتبار من يوم 7 أبريل.

وقسمت الشركة إجمالى الأسهم المطروحة (375.8 مليون جنيه) ، بين طرحين أحدهما خاص بعدد ( 339.9 مليون سهم) جرى تغطيته مرتين وثلث، وآخر عام بعدد ( 17.89 مليون سهم ) جرى تغطيته أكثر من تسعة وعشرين مرة.