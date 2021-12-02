أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 2-12-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم ،وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس ،اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.89% عند مستوى 11318 نقطة ،بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.28% ليسجل 2157 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.38% إلى 3136 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.1 مليار جينه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 49 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 90 ، وبقي 51 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..بالم هيلز تصدر سندات توريق للمرة السابعة بقيمة 1.05 مليار جنيه

رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة بالم هيلز للتعمير،إتمام عملية إصدار سندات توريق جديدة (الإصدار السابع ) بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال بقيمة إجمالية قدرها 1.05 مليار جنيه.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذا الإصدار يختص بتوريق عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة جرى تسليمها للعملاء (331 وحدة).

وأصدرت السندات على أربعة شرائح بواسطة ثروة كابيتال التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، بالمشاركة مع أربعة بنوك، هى : البنك الأهلى المصري، بنك مصر، البنك التجارى الدولي، البنك الأهلي المتحد إضافة إلى شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر.

وقامت شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية بدور مدير الإصدار وترويجه وتغطيته، بينما قام مكتب على الدين وشاحى (ALC) للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للإصدار.

وعبر ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، عن سعادته بالإغلاق الناجح للإصدار السابع من سندات التوريق ليرتفع حجم ما أصدرته الشركة من سندات إلى 6.2 مليار جنيه خلال منذ إطلاق برنامج التوريق فى عام 2006.

كما عبر أيمن الصاوى ،رئيس القطاع المالى لشركة كونتكت المالية القابضة عن سعادته بتولى مسؤولية الإصدار وترويجه، مشيرا إلى أن حجم ما أصدرته شركته من سندات لصالح بالم هيلز بلغ 4.6 مليار جنيه منذ بدأ التعاون بينهم فى هذا المجال.

أخبار البورصة المصرية..جهينه تفصح عن مبيعات بقيمة 1.86 مليار جنيه وعود التداول على السهم

كماأفصحت شركة جهينه للصناعات الغذائية ، عن تسجيل مبيعات بقيمة 1.86 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي مارس الماضى وعودة السهم للتداول بعد إرسال مؤشرات النتائج إلى البورصة المصرية.

وأظهرت مؤشرات جهينه المالية نمو المبيعات بنسبة 5% عن الفترة المقارنة من العام الماضي والتى سجلت فيها الشركة مبيعات بقيمة 1.76 مليار جنيه تقريبا.

كما كشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 8% إلى 123 مليون جنيه خلال الربع المنتهي مارس الماضى مقارنة مع أرباح بلغت 114 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.13 جنيه بنهاية مارس 2021 مقارنة بنصيب بلغ 0.12 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

بينما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تسجيلها خسارة بقيمة مليون جنيه فقط مقارنة بخسائر بلغت 96 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى بنسبة انخفاض بلغت 101% تقريبا.

وفسرت الشركة النتائج المستقلة بعدم وجود توزيعات أرباح من الشركات التابعة وعدم وجود عمليات بيعية وإنتاجية بشركة جهينه الأم منذ الربع الثانى لعام 2014.

بينما عزت نمو المبيعات والأرباح بالنتائج المجمعة إلى طرح منتجات جديدة نجحت فى جذب المستهلك إضافة إلى ترشيد دورة رأس المال وتخفيض المخزون بما أدى إلى انخفاض حجم الدين والتكاليف التمويلية.

أخبار البورصة..إم بى للهندسة تفصح عن فشل عرض استحواذ على شركة تعمل فى نفس المجال

كما أفصحت شركة إم بى للهندسة ،عن فشل عرض استحواذ على شركة تعمل فى نفس المجال بسبب عدم قبول الطرف الآخر ،وفقا لبيان مختصر مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الخميس.

ونوهت إم بى للهندسة إلى أنها لاتزال تعمل فى ملف الاستحواذات بشكل إيجابى فى إطار تحقيق خطة الشركة الإستراتيجية المعلن عنها سابقا، مشيرة إلى أنها ستفصح عن أى تطورات بشأن هذا الملف فى حينه.

وأفصحت الشركة فى 27 ديسمبر الماضى عن شروعها فى إجراءات الاستحواذ على شركة عاملة فى نفس المجال، لها حصة سوقية معتبرة قد ترفع حجم أعمالها المجمعة إلى 700 مليون جنيه.

وقالت فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك، إن مفاوضات الاستحواذ انتهت بشكل إيجابى، وسنبدأ فى اعداد العرض لاعتماده من مجلس الإدارة.

ولم يذكر الإفصاح آنذاك اسم الشركة محل الاستحواذ مكتفيا بالإشارة إلى أنها تعمل فى نفس مجالها وتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 12%.

وأشار الإفصاح إلى أن نجاح هذه الصفقة سيؤدى إلى رفع حجم أعمالها المجمعة إلى 700 مليون جنيه أى بمعدل أربعة أضعاف الوضع الحالى.

المنصورة للدواجن ترد على استفسارات البورصة بشأن ارتفاع السهم 46% خلال 8 أيام

محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

ونفت شركة المنصورة للدواجن، وجود أحداث جوهرية غير معلنة وراء ارتفاع السهم بنسبة 46% في البورصة المصرية خلال الثمانية أيام الأخيرة (22 نوفمبر – 1 ديسمبر).

جاء ذلك فى إفصاح مختصر أرسلته المنصورة الدواجن إلى إدارة البورصة المصرية للرد على استفساراتها بخصوص وجود أحداث جوهرية غير معلنة من عدمه.

وأظهر إفصاح مواز مرسل للبورصة اليوم الخميس قيام المساهم محمد محمود حسن جاب الله بشراء 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 4.2 % إلى 5% تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 1.41 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة رويال لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بثلاثة مساهمين من عائلة جاب الله يستحوذون مجتمعين على 11.2 % من إجمالي الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي بعد التجزئة 81.2 مليون جنيه موزعا على 406 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم .