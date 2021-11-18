أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 18-11-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها بعد حالة تذبذب وتأرجح استمرت منذ الصباح وحتى المنتصف وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة طفيفة 1.01% عند مستوى 11337 نقطة، كما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.83% ليسجل 2015 نقطة، وكذلك هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.67% إلى 2972 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 852 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 47 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 70، وبقي 73 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد تحسم صفقة برايم الشقيقة بالتخارج بشرط صرف الأرباح

سبيد-ميديكال

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة سبيد ميديكال صفقة شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة) بالتخارج الكامل منها، بشرط صرف الأرباح منذ تأسيسها.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح، لـ”البورصة”، إن مسألة صرف كامل الأرباح ستتم بعد تحديد قيمتها واعتمادها من قِبل الجمعية العامة للشركة الشقيقة.

كما وافق مجلس الإدارة، المنعقدة أمس الأربعاء (17 نوفمبر)، على التخارج الكامل من شركة معامل مصر بالقيمة الإسمية (تمتلك سبيد ميديكال 30% من أسهمها).

وتخطط الشركة لإنشاء سلسة معامل جديدة خالصة الملكية لصالحها تحت اسم تجارى “معامل الوطن”، مع إعداد دراسة مستقبلية حولها خلال أسبوعين.

ومن المقرر استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من مجالس إدارات شركتى برايم سبيد للخدمات الطبية ومعامل مصر، فى إطار عملية التخارج.

أخبار البورصة المصرية.. إعادة دعوى نزاع سهل حشيش إلى هيئة المفوضين مرة أخرى

كما أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن إحالة دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا للمرة الثانية.

وقالت المصرية في إفصاح للبورصة، إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر الجاري، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلى استنادا إلى مستندات و طلبات جوهرية مقدمة.

يشار إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 2 يناير 2020 تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير ثم إلى 13 مارس ثم 17 أبريل، ثم إلى 5 يونيو ، ثم إلى 18 سبتمبر وصولا إلى 17 نوفمبر.

وحضرت شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى لجلسة 13 فبراير، وطلبت التدخل انضماميا إلى شركة المصرية للمنتجعات السياحية فى دعواها ضد هيئة التنمية السياحية.

واستجابت هيئة المحكمة لطلب الشركة، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 13 مارس ،ثم أجلتها إلى 17 أبريل لاستكمال إعلان التدخل، ثم تكرر التأجيل إلى يونيو لاستكمال الإعلان والمذكرات، ثم تقدمت الشركة بـ 13 حافظة مستندات وثم التأجيل إلى جلسة 18 سبتمبر للإطلاع والمرافعة.

أخبار البورصة..رواد السياحة تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم جديدة بقيمة 4.3 مليون جنيه

مناسك الحج والعمرة

كذلك أفصحت شركة رواد السياحة، عن قيام المساهم محمد رجب سيد عبد الصمد، ببيع 286 ألف سهم من حصته فى عمليتين منفصلتين بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت رواد السياحة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العمليتين من 6.29% إلى 4.6 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقتين 15.13 جنيه تقرييا، وجرى تنفيذها من قبل شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف أخرى مساهمة (كيانات أو أفراد).

وأفصحت رواد السياحة أمس الأربعاء، عن قيام نفس المساهم محمد رجب سيد عبد الصمد، ببيع 790 ألف سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة ، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية من 10.8% إلى 6% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.67 جنيه، وجرى تنفيذها من قبل شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية