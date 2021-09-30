أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 30-9-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات أقل من مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.21 % عند مستوى 10517 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.84% عند 2722 نقاط، كما صعد“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% عند مستوى 3671 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 906 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 95 سهمًا من إجمالي 195 سهمًا متداولًا، بينما هبط 36 ، وبقي 64 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. الحديد والصلب تنفى وجود مستجدات فى عرض الإحياء الأوكرانى

الحديد والصلب

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- إدارة البورصة المصرية، عدم وجود أى مستجدات أو تطورات بخصوص عرض الإحياء الأوكرانى المبدئى المعلن عنه منذ شهور.

وقالت الحديد والصلب فى رد مختصر منشور على شاشة التداول، إنها مستمرة فى أعمال التصفية طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فى 11 يناير الماضى.

وأفصحت الشركة فى 22 يونيو الماضى عن تلقيها عرضا أوكرانيا لإعادة إحيائها بنظام المشاركة فى الإيرادات .

وقالت فى بيان مختصر للبورصة آنذاك، إن هذا العرض مكون من جزء فنى وآخر مالى وجار دراسته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية. ولم يذكر البيان اسم الشركة الأوكرانية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى مداخلة تلفزيونية بتاريخ 21 يونيو،إن استدعاء الحديد والصلب من التصفية وارد فى حال تلقيها عرضا جاد للتطوير ، على غرار ما حصل مع شركة النصر للسيارات التى عادت للحياة بعد سبع سنوات تحت التصفية.

واعتذرت الحديد والصلب فى 10 مايو الماضى عن استكمال المناقشات مع شركة صحارى جروب لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق (21 أبريل ) إن شركة صحارى لم تقدم المستندات المطلوبة منها ،كما لم تقدم الشريك الفنى الأجنبى لعرض خطة التطوير والإصلاح.

أخبار البورصة المصرية..هيرميس تتصدر تصنيف مؤسسة Investor كأفضل شركة بحوث بالأسواق المبتدئة

المجموعة المالية هيرميس

كما أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن تصدر قطاع البحوث بها للمركز الأول بقائمة أفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة، والثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لاستطلاع مؤسسة Institutional Investor لعام 2021.

وقالت مجموعة هيرميس فى بيان حصلت “المال”، إن تصدرها للأسواق المبتدئة ممتد للسنة الرابعة على التوالي، مشيرة إلى احتلالها المركز السابع على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حصل خمسة محللين من فريق قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 16 محللا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثة محللين ضمن قائمة أفضل خمسة محللين بالأسواق المبتدئة.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل من أجل تعزيز باقة الخدمات والمنتجات البحثية المقدمة، مما أثمر عن حصول القطاع على ذلك التقدير والتكريم الدولي المرموق، وترسيخ تصنيفه كأفضل فريق بحوث في الأسواق الناشئة والمبتدئة ومختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس قد نجح في تنمية أعماله والتحول إلى أفضل مقدم لمنتجات البحوث الاستراتيجية وتحليلات أسواق الأسهم لقاعدة متنامية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، متميزًا بتغطيته البحثية الثاقبة لشركات واقتصادات الأسواق الناشئة والمبتدئة، ومختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقوم القطاع حاليًا بتغطية ما يزيد عن 300 شركة في 22 دولة مختلفة، مستفيدًا من تواجده المباشر بأسواق مصر والسعودية والإمارات وكينيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان.

كما يضطلع القطاع بدعم عمليات الطرح العام الأولي التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس بشكل رئيسي؛ في ضوء النمو الملحوظ لأنشطة أسواق رأس المال في الأسواق التي تعمل بها الشركة.

أخبار البورصة..آراب ديري تحصل على موافقة لزيادة رأسمالها بقيمة 130 مليون جنيه

كذلك أفصحت شركة آراب ديرى ياندا لمنتجات الألبان عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 130 مليون جنيه.

وقالت آراب ديرى فى إفصاح للبورصة ، إن هذه الزيادة نقدية وستخصص لقدامى المساهمين للاكتتاب فيها كل بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال.

ومن المقرر توزيع الزيادة المرتقبة على 130 مليون سهم يجرى اصدارها بقيمة اسمية جنيه للسهم ليرتفع رأسمال المصدر من 160 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه بعد الاكتتاب.

وتقول آراب ديري إن لجوئها لزيادة رأس المال يأتى فى إطار خطة استراتيجية للتوسع بالسوق المحلية والخارجية وتلبية الطلبات المتزايدة على منتجاتها .

تأسست العربية لمنتجات الألبان عام 1985، وتنتج جميع منتجات الألبان والجبن تحت العلامة التجارية “باندا”، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية التى تستحوذ على 28.2%، وبركة للتجارة والاستثمار بنسبة 12.1%.

كما تستحوذ الصفوة للاستشارات والتنمية على 11.06%، كما تستحوذ نمو للاستشارات على 9.6% إضافة إلى آخرين ممن يتعاملون على الأسهم الحرة للتداول فى البورصة تحت سقف الـ 5% ،وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.