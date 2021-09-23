أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 23-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغ 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.43% عند 10642 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.14% عند 2763 نقطة، بينما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.42% عند مستوى 3722 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 125سهمًا من إجمالي 196 سهمًا متداولًا، بينما هبط 18 ، وبقي 53 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. عامر جروب تحصل على علامة مطاعم «استوديو مصر وكوفتشينو»

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان مجموعة عامر جروب القابضة، عن حصول شركتها التابعة” تروبيكانا للمشروعات” على حق العلامة التجارية لسلسة مطاعم ،” استوديو مصر”،”كوفتشينو”،”كارينوز” التابعة لشركة أوليف ترى للمقاولات.

وقالت عامر جروب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن حق العلامة التجارية يختص بالمطاعم المذكورة فقط ولا يمتد إلى إدارة أو تشغيل أي موالات تجارية تابعة لشركة أوليف ترى للمقاولات.

وتشتهر مجموعة عامر جروب بسلسة مطاعم تحمل أسماء تجارية عديدة أبرزها “ماما“، “حلقة السمك” وكبابجى استوديو مصر، وتشيليز، وفقا للموقع الإلكتروني للمجموعة.

وتنتشر فروع هذه المطاعم في مناطق عديدة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والعين السخنة وشرم الشيخ والغردقة إضافة إلى الفروع المنتشرة بمشروعاتها السياحية.

وأفصحت عامر جروب فى 17 أغسطس الماضى، عن إسناد إدارة مشروع بورتو هليوبوليس إلى مجموعة ماريوت العالمية المتخصصة فى مجال الإدارة الفندقية.

وقالت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية آنذاك، إن توقيع التعاقد مع ماريوت العالمية جرى من خلال شركتها التابعة دلمار للتنمية السياحية.

ويتضمن الاتفاق قيام مجموعة ماريوت بإدارة المشروع وفقًا للقواعد العالمية، مع إعادة تسمية المشروع باسم جديد “ماريوت ريزيدنس هليوبوليس”.

أخبار البورصة المصرية.. المجموعة العقارية تفصح عن بيع مساهم حصة بقيمة 19 مليون جنيه

عقارات

أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية ،عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود ، ببيع 3.1 مليون سهم من حصته فى الشركة، بقيمة إجمالية 19 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المصرية العقارية، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة العميل، انخفضت بعد العملية من 15.07% إلى 14.28% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6 جنيه، وجرى تنفيذها من قبل شركة بلتون لتداول الأوراق المالية،ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مساهمين فى الشركة (أفرادا أو كيانات).

ويبلغ رأسمال المجموعة المصرية الحالى 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 400 مليون سهم، بدلا من 40 مليون سهم (قبل التجزئة)، بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم بدلا من 2 جنيه (قبل التجزئة).

وأقرت الشركة تجزئة القيمة الاسمية للسهم فى مايو الماضى ، ووافقت البورصة على إدراج أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارا من جلسة 25 مايو الماضى.

وأفصحت المجموعة فى 20 سبتمبر الجارى،عن قيام المساهم أحمد جلال حامد سيد بشراء 7.5 مليون سهم من حصتها فى الشركة، بقيمة إجمالية 45.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.01 جنيه، وجرى تنفيذها من قبل شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية،ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مساهمين فى الشركة (أفرادا أو كيانات).