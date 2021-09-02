أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 2-9-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.16 % عند 11301 نقطة وصعد أيضا مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21 % عند 3038 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04 % مسجلًا 4056 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع ، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 110 أسهم من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 59، وبقي 31 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. سوديك تشتري 123 فدانا بقيمة 1.24 مليار جنيه

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن حصولها على موافقة جهاز مدينة الشيخ زايد لشراء 123 فدانا جديدا بجوار مشروع قائم بقيمة 1.24 مليار جنيه تقريبا.

وقالت “سوديك” في إفصاح للبورصة إن شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية (التابعة) ورد إليها خطاب بالموافقة فى 1 سبتمبر الجارى.

وتقع قطعة الأرض التى تم تحديد موقعها من قبل الجهاز، بالجوار الملاصق لمشروع (THE ESTATES) المعلن عنه فى عام 2019، وسيجرى استخدام قطعة الأرض فى توسعاته.

ووافق الجهاز على بيع قطعة الأرض بسعر 2385 جنيه للمتر المربع بقيمة إجمالية قدرها 1.24 مليار جنيه تسدد على مدى ست سنوات .

وطرح مشروع (THE ESTATES) لأول مرة فى سبتمبر 2019، وبلغ إجمالى المبيعات المتعاقد عليها منذ طرحه حوالى 2.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى (2021).

ومن المتوقع أن تتيح الأرض الجديدة إمكانية التوسع بمساحة 235 ألف متر سكنى،بما قد يحقق للشركة مبيعات فى حدود 10 مليارات جنيه خلال الستة سنوات القادمة وفقا لتقديرات مبدئية .

ويضيف الاستحواذ على هذه الأرض نحو 518 ألف متر جديد إلى محفظة أراضى سوديك ليرتفع إجمالها من 5.6 مليون متر مبع إلى 6.1 مليون متر (تتركز أغلقها فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى).

وتقول الشركة إن هذه المحفظة الضخمة من الأراضى تؤمن لها مبيعات مستقبلية مستمرة لفترة تتراوح بين تسعة إلى عشر سنوات قادمة ، وفقا للإفصاح.

أخبار البورصة المصرية.. القاهرة للاستثمار تطلق أول منصة للتعليم بديلا للدروس الخصوصية

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن إطلاق أول منصة تعليم عبر الانترنت لتقديم خدمات بديلة للدروس الخصوصية للطلاب بالشراكة مع شركة (Orcas) المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة، إن هذه المنصة تستهدف تقديم أول برامج لدعم الطلاب بعد ساعات العمل من خلال التواصل مع المعلمين عبر الانترنت.

وأشارت الشركة إلى إن هذه الفكرة تتماشى مع خطة الحكومة المصرية لإلغاء الدروس الخصوصية الخارجية وتحسين جودة التعليم فى مراحله المختلفة.

ونوهت الشركة إلى أن هذه المبادرة تعد أول مبادرة من القطاع الخاص فى مساندة الجهود الحكومية على مكافحة الدروس الخصوصية المحظورة.

وتعتبر شركة (Orcas) واحدة من الشركات الناشئة بالمنطقة فى مجال خدمات تكنولوجيا التعليم،وتتمتع بخبرة متراكمة فى مساعدة آلاف الطلاب عبر منصاتها الالكترونية.

ولدى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 21 مدرسة فى سبع محافظات على مستوى الجمهورية ، سيستفيد طلابها من المنصة الجديدة .

وقال محمد القلا الرئيس التنفيذى، إن الشراكة مع (Orcas) تستهدف تقديم نموذج تعليم متخصص عالى الجودة بأسعار معقولة بما يمكنا من الوصول إلى عدد أكبر من الطلاب المصريين داخل القاهرة وخارجها.

أخبار البورصة.. الرواد للسياحة تفصح عن شراء تارجيت أسهما بقيمة 8.9 مليون جنيه

كما أفصحت شركة الرواد للسياحة، عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى، بشراء 160 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 8.9 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الرواد للسياحة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة تارجيت للاستثمار، ارتفعت بعد العملية من4.6 % إلى 5.5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 55.86 جنيه، ونفّذتها ثلاث شركات وساطة، هي : عربية أون لاين، بلوم لتداول الأوراق المالية، العربى الأفريقى لتداوال الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط تارجيت للاستثمار بمساهمين من عائلة محجوب يستحوذان على 7.8%، كما ترتبط بشركة المجموعة المصرية العقارية التى تستحوذ على 5.1% من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 173 مليون جنيه، موزعًا على 17.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.











