أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 26-8-2021

أبرز بيانات وإعلانات السوق اليوم

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، إغلاق جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين ، وقيم تداولات بلغت 2.29 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.55% عند 11125 نقطة،بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.28% عند مستوى 2952 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% مسجلًا 3954 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 2.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع ، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 62 سهمًا من إجمالي 196 متداولًا، بينما هبط 104، وبقي 30 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. «سبيد ميديكال» تعدل عن صفقة استحواذ برايم الشقيقة

سبيد-ميديكال

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الطبية، عدولها عن صفقة استحواذ ضخمة مع شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة)، لأسباب متعددة دفعت إلى الريبة والشك .

وأخطرت سبيد ميديكال، البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية بالقرار الذى اتخذه مجلسها صباح الخميس، وقررت الهيئة إعادة التداول على السهم بعد ايقافه مؤقتا لحين إفصاح الشركة عن آخر المستجدات.

وبررت الشركة قرارها بتعارض الفكر الاستثمارى بين الطرفين ،وحالة الإلحاح والضغوط الشديدة التى مارسها مالكى برايم سبيد للإسراع فى تنفيذ عملية الاستحواذ بطريقة مبالغ فيها تتخطى المعاملات التجارية الطبيعية.

وقالت الشركة إن هذه السرعة أثارت الريبة فى نفوس مجلس الإدارة من إمكانية سوء تصرفهم فى الأسهم المنقولة إليهم حالة اتمام الاستحواذ بما يؤثر على الخطط المستقبلية متوسطة وطويلة الأجل بالشركة.

وأشارت الشركة إلى ثقل مركزها المالى حاليا وتوافر سيولة نقدية لديها تجعلها فى حل من اتمام الاستحواذ على برايم سبيد للرعاية الصحية (لغرض السيولة).

كما شككت الشركة فى مدى استمرارية نشاط الشركة محل الاستحواذ وتبادل الأسهم (برايم سبيد)، نظرا لاعتمادها على مجال واحد قابل للإندثار من 18 إلى 20 شهرا، بما يشكك فى قدرة إيراداتها على التماسك.

وأشارت الشركة كذلك إلى اخفاق برايم سبيد فى زيادة مراكز دريف ثرو (جهاز لعمل مسحات التحاليل) إضافة إلى اخفاقها فى تجديد عقد بمدينة العلمين الجديدة وعدم قدرتها على طرح أفكار جديدة لمرحلة ما بعد كورونا.

استنادا إلى ذلك قرر مجلس الإدارة العدول عن اتمام الصفقة والاكتفاء بنسبة المساهمة الحالية والتى تبلغ 30% من أسهم برايم سبيد للخدمات الطبية.

وبدأ الإفصاح عن مفاوضات الاستحواذ بين الشركتين منذ مارس الماضى، بطريقة غير نقدية من خلال عملية مبادلة أسهم تتم بعد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل للشركتين.

أخبار البورصة المصرية.. «القاهرة للاستثمار» تعلن توزيع أرباح بقيمة 100 مليون جنيه

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

كما أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 100 مليون جنيه بواقع 0.17 جنيه للسهم.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة، إن هذا القرار تم الموافقة عليه بجلسة 25 أغسطس وسيتم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين للنظر والموافقة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 462 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضى، مقارنة بصافي ربح قدره 331 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفزت إيرادات الشركة بنحو %28 خلال الفترة المذكورة لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل إيردات بلغت 992 مليونا بالفترة المقارنة.

ويبدأ العام المالي للشركة في سبتمبر وينتهي أغسطس من العام التالي، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية إما من يناير أو يوليو من كل عام.

أخبار البورصة.. «بلتون القابضة» تفصح عن بيع المساهم الرئيسى 9 ملايين سهم جديد

بلتون القابضة

أفصحت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام أوراسكوم المالية القابضة (المساهم الرئيسى) بتنفيذ عملية بيع 9 مليون سهم جديد من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 21 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت بلتون القابضة، فى إفصاح، للبورصة المصرية، الخميس، إن نسبة مساهمة أوراسكوم انخفضت بعد العملية من 61.2 % إلى 59.22 % إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.34 جنيه، وجرى تنفيذها بتاريخ 25 أغسطس، بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. ولم يُظهر الإفصاح وجود أطراف مساهمة مرتبطة بالشركة.

ويبلغ رأسمال بلتون القابضة الحالى 891.3 مليون جنيه موزعًا على 445.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم.

وباعت أوراسكوم المالية القابضة (المساهم الرئيسى) 9.3 مليون سهم فى 16 يونيو الماضى بقيمة إجمالية قدرها 35.9 مليون جنيه تقريبًا، وفقا لإفصاح سابق.

وأفصحت بلتون، فى 2 يونيو الماضى، عن قيام أوراسكوم القابضة بتنفيذ عملية بيع أخرى لنحو 20 مليون سهم من حصتها بقيمة إجمالية قدرها 71.5 مليون جنيه تقريبًا.







