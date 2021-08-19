أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 19-8-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم ،وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، إغلاق جلسة التداول على هبوط جماعى ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.91% عند 10808 نقاط، كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.83 % إلى 2908 نقاط، كذلك هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.84% مسجلًا 3870 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 51 سهمًا من إجمالي 198 متداولًا، بينما هبط 116، وبقي 31 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..القلعة تتصالح فى دعوى شيك بقيمة 4 مليون دولار

وشهدت أخبار البورصة ، إعلان شركة القلعة للاستشارات المالية ،التصالح فى دعوى شيك بدون رصيد بقيمة 4 مليون دولار مرفوعة ضد الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة.

وقالت القلعة للاستشارات المالية فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة ، إن عملية التصالح جرت مع الطرف الآخر وانتهى النزاع .

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما غيابيا على د.أحمد هيكل فى 23 مايو الماضى فى دعوى شيك بدون رصيد أفصحت الشركة عن تفاصيل موضوعها فى وقت لاحق.

وأفصحت الشركة فى إفصاح لاحق للبورصة (14 يونيو) عن تعرض رئيس مجلس الإدارة للمنع من السفر إلى رحلة عمل لحضور مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للقلعة في السودان ،وتم إبلاغه بوجود اسمه على قوائم المنع من السفر.

وقال أحمد هيكل رئيس الشركة، إن قرار منعه من السفر بسبب حكم قضائي أول درجة في نزاع تجاري بسبب شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين دولار، مؤكدا أن شركة بحجم القلعة قادرة على تسديده.

أخبار البورصة المصرية..القاهرة للاستثمار تحصل على موافقة الوزراء لإنشاء جامعة بدر أسيوط

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

كما أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، صدور قرار من مجلس الوزراء المصرى بإنشاء فرع جامعة بدر التابعة بمدينة أسيوط .

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة المصرية، إن هذا القرار صدر بتاريخ 18 أغسطس فى انتظار القرار الرئاسى لبدء الدراسة بالجامعة مشيرة إلى انتهائها بالفعل من المرحلة الأولى.

ويقع مقر الجامعة بمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط، وتضم 17 كلية فى تخصصات مختلفة تشمل الطب البيطرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتكنولوجيا الحيوية.

كما تضم تخصصات،التمريض ،تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية،الهندسة والتكنولوجيا،الذكاء الصناعى وإدارة البيانات،الفنون التطبيقية،السياحة والفنادق،القانون ،العلوم الإنسانية والاجتماعية، الاقتصاد والعلوم السياسية.

كذلك تضم الجامعة تخصصات ،اللغات والترجمة،الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية،الفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية، ويحق للجامعة إنشاء معاهد وكليات ووحدات بحثية أخرى.

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

أخبار البورصة..عامر جروب تضاعف أرباحها خمس مرات في ستة أشهر

كما أفصحت مجموعة عامر جروب القابضة، عن تضاعف صافى أرباحها أكثر من خمس مرات خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضي 2021.

وكشفت قوائم عامر جروب المالية المجمعة، ارتفاع صافى الربح إلى 176 مليون جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى ربح قدره 27.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بإيرادات بنحو 690.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2020.

كما زادت تكاليف الشركة إلى 630.8 مليون خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 404.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم لمساهمى الشركة القابضة إلى 0.0192 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.0006 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،تراجع صافى الربح إلى 26.1 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بصافى ربح قدره 41.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

النساجون الشرقيون تقفز بأرباحها إلى 669 مليون جنيه فى ستة أشهر

كذلك أفصحت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 669.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 266.3 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم النساجون الشرقيون المالية المجمعة ، ارتفاع إيراداتها 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 4 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف الشركة إلى 4.6 مليار جنيه خلال الفترة ، مقارنة بتكاليف قدرها 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح (الأساسى والمخفض) إلى 1.13 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.79 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع صافى أرباحها الشركة إلى 341.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 197.9 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.















