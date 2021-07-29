أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 29-7-2021

أبرز بيانات وإعلانات السوق اليوم الخميس

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 10742 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.79% إلى 2763 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% إلى 3742 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 2.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 97 سهما من إجمالى 196 متداول، بينما هبط 72، وبقي 27 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. التجارى الدولى يتقدم بمستندات زيادة رأسماله إلى 19.2 مليار جنيه

بنك «التجارى الدولى»

وشهدت أخبار البورصة ، إعلان البنك التجارى الدولى – مصر، بمستندات زيادة رأسماله المصدر من 14.7 مليار إلى 19.2 مليار جنيه وجار دراستها من قبل إدارة البورصة تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.

وقال البنك التجارى الدولى فى إفصاح، إن هذه الزيادة تأتى تطبيقا لقرار الجمعية العامة للمساهمين فى 15 مارس 2020، وقرار مجلس الإدارة فى 12 سبتمبر من العام نفسه.

وتبلغ قيمة الزيادة 4.9 مليار جنيه موزعة على 492.5 مليون سهم سيجرى توزيعها بنظام الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.33 سهم لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

وتمول هذه الزيادة من الاحتياطى العام وفقا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2019، ومن المقرر أن ينتهى الحق فى الزيادة لحامل ومشترى السهم بنهاية جلسة 15 أغسطس المقبل ،وفقا للإفصاح.

وأظهرت القوائم المالية لعام 2019، ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 11.8 مليار جنيه مقارنة بصافى أرباح بلغت 9.5 مليار في العام السابق 2018.

أخبار البورصة المصرية.. الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن مواعيد عرض تايكون

مصرف أبوظبي الإسلامي

كما أفصحت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن سريان عرض شراء تايكون القابضة لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من أول أغسطس المقبل وتنتهى منتصفه .

وتقدمت تايكون القابضة ، فى (18 يوليو الحالي) بطلب رفع سعر عرض الاستحواذ على “الإسكندرية للاستثمارات” مرة ثانية بقيمة 65 قرشًا تقريبًا ليصل إلى 6.25 جنيه للسهم.

ووافقت الرقابة المالية فى 27 يوليو الجارى على رفع السعر العرض ونشره لمدة عشرة أيام عمل، وقالت إن موافقتها على نشر العرض لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد السعر وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة المالية مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية (تايكون للوساطة فى الأوراق المالية)؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وتلقّت الشركة، فى 8 يونيو الماضى، عرضًا من تايكون القابضة للاستثمارات المالية يستهدف الاستحواذ على 90% من أسهمها بسعر 5.55 جنيه للسهم.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيكون اختياريًّا نقديًّا، وسيراعي حقوق الأقلية، كما سيلتزم بالإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية.

أخبار البورصة.. ابن سينا فارما تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بـ93 مليون جنيه

ابن سينا فارما

كذلك أفصحت شركة ابن سينا فارما،عن قيام المساهم محمد عباس محمد عباس زكى ببيع 24.3 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 93.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح مرسل للبورصة إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية من 4.68% إلى 1.69% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.83 جنيه ،وتم تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأفراد من عائلته (أب وإخوة) يستحوذون على 0.76% من الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 240 ملايين جنيه موزعًا على 960 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (8.7%)، بينما تستحوذ عائلة عبد الجواد (ثلاثة أشقاء) على نسبة 16.5%.

كما يمتلك أعضاء مجلس الإدارة 7.2% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصة يمتلكها آخرون بنسبة 16.2%، بينما يتاح 37.4% من الأسهم للتداول الحر فى البورصة، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.











