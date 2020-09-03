أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 3-9-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وصعود رأسمالها السوقي بقيمة 600 مليون جنيه فقط .

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.3% ليصل إلى 11180 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.78 % إلى 1849 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44 % إلى 2748 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 78 سهمًا من إجمالى 189، بينما هبط 85، وبقى 26 دون تغير.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 600 مليون جنيه تقريبًا ليغلق عند 627.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 626.7 مليار جنيه بجلسة الأربعاء.

أخبار البورصة المصرية.. الصعيد للمقاولات تشتري 1.6 مليون سهم خزينة

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات لشركات مدرجة أبرزها إعلان شركة الصعيد العامة للمقاولات عن تنفيذ عملية شراء جديدة لنحو 1.64 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية.

وقالت الصعيد للمقاولات فى بيان للبورصة إن حجم ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى الآن بلغ 7.91% من إجمالي الأسهم.

ونفذت الشركة عدة عمليات على ملايين الأسهم خلال الفترة الماضية، وبلغ حجم ما اشترته خلال الأسبوع الماضى حوالى 7 ملايين سهم.

وأفصحت الصعيد العامة للمقاولات عن تنفيذ عملية على 2.3 مليون سهم خزينة بجلسة الأحد، كما نفذت عمليتين على 1.2 مليون سهم و1.4 مليون سهم بجلستى الاثنين والثلاثاء.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة لمواجهة تداعيات كورونا.

أخبار البورصة المصرية.. الزيوت المستخلصة تقدر خسائر حريق بنحو 7.4 مليون جنيه

وأعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، عن تكبدها خسائرأولية بقيمة 7.4 مليون جنيه من حريق وحدة تكرير الزيت بمصنع محرم بك .

وقالت الزيوت المستخلصة فى إفصاح للبورصة إن أغلب الخسائر فى الآلات والأجهزة والمبانى والخامات.

وقدرت الشركة خسائرها الأولية فى المبانى بقيمة 3.1 مليون جنيه، بينما قدرت الخسائر فى الآلات والأجهزة بقيمة 4.2 مليون جنيه.

كما قدرت الخسائر فى الخامات بنحو 121 ألف جنيه وفقا للإفصاح.

وقالت الشركة إن وحدة محرم بك متوقفة حاليا عن العمل وجاري البدء فى إعادة تأهيلها خلال فترة تتراوح بين 4 إلى ستة أشهر.

أخبار البورصة.. ماريدايف توافق على بيع مبنى رشدي بقيمة 32.2 مليون جنيه

ماريدايف

كما أفصحت شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية عن موافقتها على بيع مبنى رشدى بالإسكندرية بقيمة 32.2 مليون جنيه.

وفوضت “ماريدايف” ممثلين عنها لتوقيع عقد البيع مع شركة “أندلسية مصر” القابضة للاستثمارات المالية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم الخميس.

وتلقت ماريدايف نهاية يونيو الماضى عرضا من إحدى الشركات التابعة لمجموعة خالد عبدالله السبيعى القابضة للاستحواذ على شركتها التابعة” أوفشور بروجكتس “.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى تكليف مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لسهم “أوفشور بروجكتس” وعرضها على المجلس للبت فى العرض نهائيا.