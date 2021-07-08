أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 8-7-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.9% عند 10184 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.93 % إلى 2319 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% إلى 3253 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 26 سهما من إجمالى 191 متداولًا، بينما هبط 133، وبقي 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. رمكو تكلف دار الخبرة الهندسية لتقييم “أمبان للاستثمارات”

من مشروعات شركة رمكوا لإنشاء القرى السياحية بالعين السخنة

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن تعيين مكتب دار الخبرة للتقييم والاستشارات الهندسية للقيام بأعمال تقييم شركتها التابعة “أمبان للاستثمارات السياحية” تمهيدا لبيعها.

وأفصحت رمكو الثلاثاء الماضى (6 يوليو الجاري) عن تلقيها خطاب نوايا من مجموعة مستثمرين أفراد مصريين للاستحواذ على “أمبان للاستثمارات السياحية”.

ووافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة الاثنين (5 يوليو) على المضى قدما فى دراسة العرض، دون الإفصاح عن عن أى معلومات تخص السعر المقدم أو نطاقه.

وتمتلك رمكو شركة “أمبان للاستثمارات المالية” بشكل شبه كامل تقريبا (99.8%)،ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.

وتعمل «رمكو» فى مجال إقامة وتشغيل القرى السياحية والخدمات المكملة لها، إضافة إلى ممارسة نشاط الاستثمار العقارى. وتمتلك الشركة ستة فنادق سياحية ، أبرزها «ستيلا دى مارى جراند أوتيل»، و«ستيلا سى كلوب» بقرية «ستيلا دى مارى» العين السخنة.

وتضم “رمكو” عددا من الشركات التابعة التالية،أبرزها الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية، شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية، الشركة العالمية للسياحة.

وشركة رمكو للإنشاءات العقارية، الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات،شركة إمبان للاستثمارات السياحية. كما يتبعها، الشركة الإسكندانافية للاستثمارات والتنمية السياحية، وشركة رمكو لإدارة المطاعم، وفقا للمنشور على موقعها الإلكترونى.

أخبار البورصة المصرية.. الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن نتائج عرض زيتا الإماراتية

كما أفصحت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن انتهاء فترة سريان عرض الشراء المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدودة (الإماراتية) بلا استجابة من حملة الأسهم.

وتلقت الرقابة المالية فى وقت سابق (21 يونيو) طلبا من زيتا للاستثمار لرفع سعر عرض استحواذها على الإسكندرية للاستثمارات بقيمة 52 قرشًا تقريبا ليصعد من 5.48 إلى 6 جنيهات للسهم.

ووافقت الرقابة فى 24 يونيو على مد فترة سريان العرض عشرة أيام عمل تنتهى 8 يوليو الجارى، وذلك بعد زيادة السعر، بما يعنى تعديل شركات السمسرة للأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة.

كانت الرقابة قد وافقت فى 9 يونيو الماضى، على نشر عرض استحواذ زيتا بمتوسط سعر قدره 5.48 جنيه للسهم، ونشرت الشركة تفاصيل عرض الشراء بجريدتى المال والبورصة بتاريخ 14 يونيو الماضى.

وقالت الهيئة،فى بيان للبورصة آنذاك ، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الهيئة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وكلفت زيتا للاستثمار، شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب مجموعة النيل للاستشارات القانونية والمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

وتقدمت زيتا انفستمنتس– الإمارات، فى 2 فبراير الماضى، بعرض استحواذ على 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم، ثم تقدمت للرقابة بالعرض رسميًّا فى 25 من نفس الشهر، لكن بسعر أقل قليلًا 5.48 جنيه للسهم (يقل عن السابق ثلاثة قروش).

أخبار البورصة.. الشمس للإسكان تبيع أراض في 6 أكتوبر ب 12.8 مليون جنيه

كذلك أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير عن بيع ثلاث قطع أراض فى مزاد علنى (أمس الأربعاء) بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة إجمالية قدرها 12.8 مليون جنيه،وفقا لحسابات المال.

وبلغت مساحة القطع الثلاثة المباعة (1608) متر مربع تقريبا ، وبلغ متوسط سعر المتر النهائى 7995 جنيها، وفقا لإفصاح أرسلته الشمس للإسكان إلى البورصة المصرية الخميس.

وأعلنت الشمس للإسكان فى وقت سابق عن طرح 11 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى ونظام المظاريف المغلقة بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الشركة ساعتها إن هذه الأراضى مخصصة لأنشطة تجارية، وطبية، وسكنية، وسيجرى مزادها فى 7 يوليو الجارى بأحد فنادق القاهرة ( هيلتون بيراميدز جولف – ٦ أكتوبر).







