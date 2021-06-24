أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 24-6-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس ،اختتام جلسة التداول على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات قدرها 1.2 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.06% عند 10278 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.79 % إلى 2328 نقطة، فى حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% إلى 3296 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 65 سهمًا من إجمالى 196 متداولًا، بينما هبط 99، وبقي 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..الحديد والصلب للمحاجر تسجل مبيعات ب 5.4 مليون جنيه فى مايو

الحديد والصلب

وشهدت أخبار البورصة ،إفصاح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ، (المنقسمة الجديدة)، عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 5.4 ملايين جنيه خلال شهر مايو الماضى.

وأظهر إفصاح مرسل من الحديد والصلب إلى البورصة المصرية، بيع 19.2 ألف طن من خام الحديد عالى المنجنيز (ناتج جبل) بقيمة 3.3 مليون جنيه خلال شهر مايو.

كما باعت الشركة مواد أخرى (طفلة خضراء-خردة متنوعة -حجر جيرى- دلوميت 15) بقيمة إجمالية قدرها 2.1 مليون جنيه تقريبا.

واعتمد مجلس الإدارة المنعقد 23 يونيوالحالى تقرير الإنتاج والمبيعات، كما عرض ما تم فى زيارة الوفد الأوكرانى إلى مناجم الواحات البحرية تمهيدا للبدء فى أعمال التجربة نصف الصناعية.

وأفصحت الحديد والصلب فى وقت سابق عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 10 ملايين جنيه خلال شهر أبريل الماضى.

أخبار البورصة المصرية..عرض زيتا للاستحواذ الإسكندرية للاستثمارات مستمر حتى 8 يوليو

مصرف أبوظبي الإسلامي

كما أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن استمرار فترة سريان عرض الشراء المقدم من زيتا للاستثمار المحدودة (الإماراتية) حتى 8 يوليو القادم.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة الخميس إن الرقابة المالية حددت فترة سريان العرض بعشرة أيام عمل تمتد من 27 يونيو الجارى وتنتهى 8 يوليو القادم.

ونشرت تفاصيل عرض الشراء بجريدتى المال والبورصة بتاريخ 14 يونيو الجارى ،بمتوسط سعر 5.48 جنيه ثم طلبت رفعه إلى 6 جنيه بعد دخول أكثر من منافس .

ووافقت الرقابة المالية أمس الأربعاء على رفع سعر العرض بقيمة 52 قرش إلى 6 جنيه للسهم، ومد فترة سريانه عشرة أيام إضافية من تاريخ نشر التعديل، بما يعنى تعديل شركات السمسرة لأوامرها المسجلة بسوق الصفقات الخاصة.

كانت الرقابة المالية قد وافقت فى 9 يونيو الجارى، على نشر عرض استحواذ شركة زيتا للاستثمار الإماراتية بمتوسط سعر قدره 5.48 جنيه للسهم.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة وقتها، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وكلفت زيتا للاستثمار، شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب مجموعة النيل للاستشارات القانونية والمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

أخبار البورصة..بورتو جروب تفصح عن ارتفاع حصة رئيس سبيد ميديكال بقيمة 20 مليون سهم جديد

بورتو جروب

كما أفصحت مجموعة بورتو جروب القابضة عن قيام المساهم محمود لاشين (رئيس شركة سبيد ميديكال) بشراء حصة أسهم جديدة تعادل 20 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الخميس، إن نسبة مساهمة المهندس محمود لاشين ارتفعت بعد العملية من 4.31% إلى 6.03 من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.75 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف مساهمة فى الشركة.

ويبلغ رأسمال مجموعة بورتو جروب القابضة 702 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم.







