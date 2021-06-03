أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 3-6-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب ،وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.65 % عند 10054 نقطة ،بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.14% إلى 2334 نقطة، بينما استقر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى جلسة أمس الأربعاء(3251 نقطة).

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه للأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأخضر والأحمر، إذ صعد 66 سهما من إجمالى 194 متداولًا، بينما هبط 97 وبقى 31 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..جهينه ترد على أنباء تقدم أبو ظبى القابضة بعرض شراء

جهينة للصناعات الغذائية

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة جهينه للصناعات الغذائية عن عدم تلقيها عروض أو خطابات رسمية من شركة أبو ظبى القابضة ( ADO ) بخصوص شراء حصة من الأسهم فى الشركة حتى الآن.

جاء ذلك فى بيان مختصر مرسل إلى البورصة المصرية، للرد على بعض الأخبار المنشورة بخصوص عرض شراء إماراتى محتمل لحصة فى الشركة.

كانت وكالة بلومبرج الإقتصادية الأمريكية (bloomberg) قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن أبو ظبى القابضة ( ADO ) تدرس الاستحواذ على حصة غير محددة فى جهينه، مشيرة إلى أن المفاوضات مازالت فى مراحلها الأولية.

وتعرض سهم جهينه لاهتزازت حادة أدت إلى هبوطه بنسبة 40% منذ منتصف يناير الماضى،على خلفية أزمة احتجاز رئيس الشركة صفوان ثابت ونجله (سيف) على ذمة تحقيقات تتعلق بتمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت جهينه فى بيان سابق للبورصة (7 فبراير الماضى)، إنها لا تعلم أسباب التحفظ على سيف الدين صفوان ثابت ،ولم يرد إليها أى معلومات فى هذا الشأن.

وأشارت الشركة إلى أن صفوان ثابت (رئيس المجلس المستقيل) محبوس احتياطيا فى الوقت الحالى على ذمة قضايا شخصية لا علاقة لجهينه بها.

ويشغل سيف الدين، منصب الرئيس التنفيذى ،ونائب الرئيس، والعضو المنتدب للشركة، بينما يتولى الشيخ محمد الدغيم رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) بعد استقالة صفوان ثابت.

أخبار البورصة المصرية..بلتون تفصح عن بيع مساهم حصة بقيمة 79.8 مليون جنيه

بلتون القابضة

وأفصحت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب بتنفيذ عملية بيع 20.8 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 79.8 مليون جنيه.

وقالت بلتون القابضة فى إفصاح للبورصة،إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، انخفضت بعد العملية من 6.5 % إلى 1.9% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 3.89 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 0.8%، وأخ شقيق من عائلة محجوب يستحوذ على 1.06% من الأسهم.

ويبلغ رأسمال بلتون المالية القابضة 891.3 مليون جنيه موزعا على 445.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم.

وأفصحت بلتون فى وقت سابق عن قيام أوراسكوم المالية القابضة (المساهم الرئيسى) بتنفيذ عملية بيع 20 مليون سهم من حصتها بقيمة إجمالية قدرها 71.5 مليون جنيه بمتوسط سعر 3.58 جنيه للسهم.

أخبار البورصة..المنصورة للدواجن تفصح عن شراء زيتا الإماراتية أسهما بمليون جنيه

كما أفصحت شركة المنصورة للدواجن ،عن قيام شركة زيتا للاستثمار المحدودة (إماراتية) بشراء 59.6 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة للدواجن فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة زيتا للاستثمار ارتفعت بعد العملية من 9.29 % إلى 9.57 %.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 18.2 جنيه، ونفذتها شركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة الإماراتية بمساهم آخر (إسلام محمد نجيب حسين) يستحوذ على 5.9%.

كما يرتبط بالشركة مساهم آخر (محمد محمود السيد مرسى) يستحوذ على 0.73% من إجمالى الأسهم البالغة 20.3 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيه .

وأفصحت المنصورة للدواجن فى أبريل الماضى قيام شركة زيتا للاستثمار بشراء 474 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 7.5 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 15.84 جنيه، ونفذتها شركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية، و ارتفعت نسبة مساهمة زيتا للاستثمار بعد تلك العملية من 4.18 % إلى 6.52 %.

شيني تطرح مناقصة عالمية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج صيني العرائس

كما أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى “شيني” طرح مناقصة عالمية أمام الشركات لتقديم عروضهم الفنية والمالية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج أدوات المائدة أو ما يعرف بصيني العرائس.

وقالت شينى في إفصاح للبورصة، إن هذه المناقصة تشمل جانبين أحدهما إنشاء مصنع جديد والآخر يختص بزيادة الطافة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية.

وبدأ طرح كراسة شروط المناقصة أمام الشركات اعتبارا من 30 مايو الماضى وحتى 5 يوليو القادم بمقابل مالى قدره عشرة آلاف جنيه تدفع عبر الحساب المصرفى للشركة بالبنك الأهلى المصرى.

وتعتبر شينى، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 57.36%.







