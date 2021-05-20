أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 20-5-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم،وأبرز اعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.69% عند 10731 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.54% إلى 2229 نقطة، فى حين انخفض “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62% إلى 3181 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع ، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 50 سهما من إجمالى 193 متداولا، بينما هبط 112 وبقى 31 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..بدء التداول على «إنتجريتيد دياجنوستكس» بسعر 3.94 جنيه للسهم

الرعاية الصحية

وشهدت جلسة التداولات الإعلان عن بدء أولى عمليات التداول على أسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى إل سى المتخصصة فى الرعاية الصحية بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم.

وقالت البورصة فى إفصاح منشور على شاشة التداول إن هذا السعر المرجعى يعادل القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 دولار أمريكي بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزى للأوراق المالية.

و أشار الإفصاح إلى أن السعر لا يجاوز متوسط أسعار إقفالات السهم في بورصة لندن خلال الجلسات الخمس السابقة على التداول (17.25 جنيه للسهم).

وأفصحت إدارة البورصة أمس الأربعاء عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 5.4 مليون سهم من أسهم إنتجريتيد دياجنوستكس بقيمة إجمالية قدرها 92.8 مليون جنيه.

وقالت فى إفادة مختصرة على شاشة التداول إن هذه الصفقة تأتى فى إطار عملية القيد المزدوج لأسهم إنتجريتيد دياجنوستكس المدرجة فى بورصة لندن.

ونوهت البورصة إلى أن التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوحة سيتاح لكافة المتعاملين بعد تسوية العمليات التى تم تنفيذها من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

أخبار البورصة المصرية..سبيد ميديكال توافق على الإدراج المزدوج فى بورصة دبى

رئيس مجلس الإدارة بشركة “سبيد ميديكال”

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الطبية عن موافقة مجلس إدارتها على الإدارج المزدوج لأسهمها فى بورصة دبى مع تعيين شركة نعيم للاستثمارات المالية كمستشار فنى لعملية الإدراج.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح ، إن الإدراج فى بورصة دبى سيمكن الشركة من أن تصبح لاعبا إقليميا بارزا فى سوق الخدمات الطبية خلال الخمس سنوات القادمة.

كما تستهدف الشركة من عملية الإدارج ، زيادة عدد المستثمرين وحاملى الأسهم وتنويع جنسياتهم بما يتيح مرونة أكبر لحركة السهم وتسهيل الدخول إليه والخروج منه بعملات متعددة.

وفوض مجلس الإدارة ، المهندس محمود لاشين (رئيس الشركة) فى استيفاء اجراءات الحصول على موافقة الرقابة المالية ،وكذلك التوقيع على المستندات اللازمة خارج البلاد، بشرط ألا تزيد الكمية المراد تحويلها فى عملية الإدراج عن ثلث رأس المال.

ومن المقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت على هذا القرار مع تعيين شركة نعيم كمستشار فنى دون القيام بأى أعمال متعلقة بالتقييم المالى.

أخبار البورصة..أوراسكوم تقفز بأرباحها إلى 26.9 مليون دولار فى ثلاثة أشهر

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

كذلك أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي) عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 26.9 مليون دولار خلال الربع المنتهى مارس الماضى ، مقارنة بنحو 24.9 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة للشركة تراجع إيراداتها بشكل طفيف إلى 816.6 مليون دولار خلال الفترة المذكورة مقارنة بإيرادات بلغت 827.6 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت القوائم تراجع تكاليف الشركة إلى 733.9 مليون دولار خلال الفترة مقارنة بنحو 735.5 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

ووافقت عمومية الشركة فى وقت سابق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.23 دولار للسهم عن العام المالى المنتهي في ديسمبر 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة تراجع صافي أرباح الشركة إلى 97.1 مليون دولار خلال عام 2020 مقارنة بنحو 131.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.3 مليار دولار خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 3.1 مليار دولار في 2019.











