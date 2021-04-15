أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 15-4-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 400 مليون جنيه فقط.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.27% عند 10143 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.68 % إلى 1820 نقطة، كما هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% إلى 2716 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 898.5 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع ،بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 55 سهما من إجمالى 186 متداولا، بينما هبط 84 وبقى 47 دون تغير.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 400 مليون جنيه فقط ، ليسجل 630.8 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة مع نحو 630.4 مليار جنيه بإغلاق أمس الأربعاء.

أخبار البورصة المصرية.. سوديك تكلف هيرميس وبنك دولى لتقييم الدار العقارية

وشهدت أخبار البورصة المصرية ، إعلان شركة (سوديك) تكليفة إى فى جى هيرميس وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لتقييم عرض الاستحواذ المقدم عليها من قبل تحالف تقوده شركة الدار العقارية (الإماراتية).

وفوضت سوديك رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقود تعيين المستشاريين وذلك بعد موافقتها على عروض الأتعاب المالية المقدمة منهم ، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الخميس.

كما وافق المجلس المنعقد (14 أبريل) على تمكين تحالف المستثمرين من الفحص النافى للجهالة للشركة وفق القواعد السارية والأعراف المستقرة فى مثل هذه الصفقات.

وتختص مهام المستشاريين الماليين بدراسة العرض المقدم ، والتفاوض بشأنه،ومساعدة الشركة فى إيجاد فرص إستراتيجية أخرى ،وفقا للإفصاح.

ومن المقرر أن يحيط مجلس الإدارة الجمعية العامة للمساهمين بهذه التعيينات فى اجتماع العمومية القادم المقرر 22 أبريل الجارى.

وتلقت “سوديك” فى 14 مارس الماضى، عرض استحواذ مبدئى من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم.

وقال الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض المحتمل سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.

أخبار البورصة المصرية.. مستشفى النزهة تعلن توزيع أرباح بواقع 0.3 جنيه للسهم

مستشفى النزهة الدولى

كما أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولى عن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.3 جنيه للسهم ، يبدأ صرفه اعتبارا من 28 أبريل الجاري.

وقالت مستشفى النزهة فى إفصاح، إن الحق فى التوزيع النقدى سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 25 أبريل الجارى.

ووافقت عمومية الشركة فى 21 مارس الماضى على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 30 قرشا للسهم قبل الضرائب على توزيعات الأرباح.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 84.3 مليون جنيه، موزعا على 14 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 6 جنيهات للسهم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية ، تراجع صافي أرباحها إلى 49.6 مليون جنيه تقريبًا خلال 2020، مقارنة مع نحو 60.5 مليون جنيه، خلال عام 2019.

أخبار البورصة.. الأهلى كابيتال تبيع أسهما فى أموك بقيمة 23.7 مليون جنيه

كما أفصحت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك عن قيام شركة الأهلى كابيتال القابضة ببيع 8.2 مليون سهم من حصتها بقيمة إجمالية قدرها 23.7 مليون جنيه.

وأظهر إفصاح مرسل من “أموك” للبورصة المصرية ، انخفاض حصة الأهلى كابيتال بعد العملية من 24.46% إلى 23.82% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.89 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة فاروس المتخصصة فى أعمال الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط شركة الأهلى كابيتال القابضة بصندوق تأمين العاملين بالبنك الأهلى المصرى والذى يستحوذ على 0.006% من الأسهم.

ويبلغ رأسمال الحالى لشركة أموك للزيوت 1.29 مليار جنيه موزعا على 1.29 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.

بورتو جروب تفصح عن شراء أسماك الإماراتية 6.1 مليون سهم جديد

بورتو جروب

كذلك أفصحت مجموعة بورتو جروب القابضة عن قيام شركة أسماك الإماراتية بشراء 6.1 مليون سهم جديد بقيمة إجمالية قدرها 4.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح، إن نسبة مساهمة أسماك الإماراتية ارتفعت بعد العملية من 11.51 % إلى 12.04 من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.69 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة “إتش سى” المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط أسماك الإماراتية ببعض المساهمين الأفراد (عبد السلام مسعود عبد الكريم) الذى يستحوذ على 8.04 % تقريبا من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال مجموعة بورتو جروب القابضة 702 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم.















