أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 1-4-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على استمرار الأداء المضطرب لمؤشراتها والممتد منذ الأحد، وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه تقريبا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.03% عند مستوى 10564 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.28% إلى 2013 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.81% إلى 2963 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 51 سهمًا من إجمالي 185 متداولًا، بينما هبط 102، وبقي 32 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 2.7 مليار جنيه، ليصل إلى 652.5 مليار جنيه بنهاية الخميس مقارنة بنحو 649.8 مليار جنيه بجلسة الأربعاء.

أخبار البورصة المصرية.. مصر الجديدة للإسكان تبيع أرض ب2.5 مليار جنيه

مصر الجديدة للإسكان والتعمير

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن بيع قطعتى أرض بمساحة 270 فدان فى مدينة هيلوبوليس الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح، إن هذا الأرض بيعت فى مزايدة علنية كان مقرر عقده فى فبراير الماضى ثم أجل إلى 31 مارس الفائت.

وتقع قطعتى الأرض بالحى العشرين من مدينة هيلوبوليس الجديدة، وتم بيعهما فى صفقة واحدة، على أن يتم سداد الثمن وفقا لكراسة الشروط.

وحددت كراسة المزايدة طريقة السداد، إما بدفع 20% من الإجمالى مقدما، وسداد الباقى على سنتين بدون فوائد، أو سداد 10% وتقسيط الباقى على عشر سنوات بفائدة 7% سنويا.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تستحوذ على “برايم” بلا نقود

مجلس إدارة سبيد ميديكال

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال عن توقيع اتفاقية استحواذ على شركة “برايم سبيد” الشقيقة بطريقة غير نقدية عبر منح مساهميها أسهما مقابلة فى الشركة الأم (المستحوذة).

واعتمد مجلس إدارة سبيد ميديكال أمس الأربعاء (31 مارس) تقرير القيمة العادلة للسهم المعد لهذا الغرض من قبل شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية.

وانتهى تقرير المستشار المالى إلى تقييم برايم سبيد للرعاية الصحية (محل الاستحواذ) بقيمة إجمالية قدرها 1.82 مليار جنيه، بينما قيمت سبيد ميديكال (المستحوذة) بقيمة إجمالية 2.41 مليار جنيه (ما يعادل 2.8 جنيه للسهم).

وقالت الشركة فى وقت سابق إن دراسة القيمة العادلة للسهم سيجرى استخدامها فى زيادة رأس المال غير النقدية بعد عملية الاستحواذ .

وتستحوذ سبيد ميديكال على 30% من أسهم برايم سبيد للخدمات الطبية ، بينما يستحوذ على النسبة الغالبة المهندس تامر وجيه وآخرون.

وتستحوذ برايم سبيد للخدمات الطبية، على 70% من أسهم الشركة محل الاستحواذ والتى تحمل اسما قريب الشبه (برايم سبيد للرعاية الطبية ش ذ م م).

أخبار البورصة.. الكابلات الكهربائية توقع عقد تأجير تمويلي بـ37.2 مليون جنيه

وأفصحت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن توقيع عقد تأجير تمويلى بقيمة 37.2 مليون جنيه في إطار خطتها لتدبير التكلفة الاستثمارية لمصنع مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقالت الكابلات الكهربائية، إن هذا العقد وقع مع شركة كايرو للتمويل التأجيرى كمرحلة أولى من اتفاقية أوسع لتمويل التكلفة الاستثمارية لمصنع السادات والبالغة 800 مليون جنيه.

ويختص عقد التأجير بقطعة الأرض رقم (31) والتى تقع بالامتداد الغربى بالمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفيةن بما عليها من مبانى وأسوار وإنشاءات .

ووافق مجلس إدارة الكابلات المصرية فى 8 مارس الفائت على بيع تلك الأرض إلى شركة كايرو للتأجير التمويلى، وفوضت محمد زكريا محى الدين (الرئيس والعضو المنتدب) للتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية .

وتعتبر عقود التأجير التمويلى أحد أشكال التمويل الاستثمارى غير التقليدى الذى يحقق منفعة متبادلة لأطرافه على المدى المتوسط والطويل (يختلف عن عقود الإيجار العادية وإن تشابه معها فى جوانب).

ويحصل المستأجر (شركة التأجير التمويلى) بموجب هذا العقد، على حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.

ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر، وفقا للتعريف المنشور على موقع هيئة الرقابة المالية.

ويشترط فى عقد التأجير ألا تقل مدته عن 75% من العمر الإنتاجى للأصل المؤجر أو ألا تقل القيمة الحالية لإجمالى القيمة التعاقدية عند نشأة العقد عن 90% من قيمة الأصل المؤجر.

وقالت الكابلات الكهربائية فى وقت لاحق إن عقد التأجير التمويلى الخاص بقطعة أرض السادات يستغرق 90% من إجمالى سعرها تقريبا.

تعليم – سي آي كابيتال تعلن تغطية الطرح العام في البورصة 29 مرة وأكثر

سي آي كابيتال

كذلك أعلنت، شركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة لـ( سي آي كابيتال القابضة ) عن تغطية الطرح العام لأسهمها فى البورصة المصرية بمعدل 29.38 مرة وذلك بنهاية جلسة الخميس.

ويبلغ حجم أسهم الطرح العام (17.89 مليون سهم)، بينما بلغت كميات الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة فى البورصة حوالى 525.6 مليون سهم بما يغطى الطرح أكثر من 29 مرة، وفقا للنتائج المنشورة على شاشة التداول الخميس.

وأعلنت تعليم لخدمات الإدارة الاثنين الماضى (29 مارس) عن تغطية الطرح الخاص للمؤسسات والمستثمرين ذوى الملاءة المالية بمعدل 2.34 مرة بسعر 5.75 جنيه للسهم.

ونوهت الشركة ساعتها إلى أن آخر موعد للمشاركة فى الطرح العام للأسهم الخميس( مستهل ابريل) بنفس السعر، وفقا لنشرة الطرح المنشورة فى جريدتى المال والأهرام بتاريخ 27 مارس .

وحصلت الشركة فى 25 مارس الفائت على موافقة الرقابة المالية لإعلان نشرة طرح 49% من أسهمها فى البورصة المصرية بحد سعرى أقصاه 6.2 جنيه للسهم.

وقسمت الشركة إجمالى الأسهم المطروحة (375.8 مليون جنيه) ، بين طرحين أحدهما خاص بعدد ( 339.9 مليون سهم) جرى تغطيته مرتين وثلث، وآخر عام بعدد ( 17.89 مليون سهم ) جرى تغطيته أكثر من تسعة وعشرين مرة.











