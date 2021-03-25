بورصة وشركات

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 25-3-2021

أبرز إعلانات وبيانات السوق اليوم الخميس
رجب عزالدين 8:04 م, الخميس, 25 مارس 21 8:04 م, الخميس, 25 مارس 21

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شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام الجلسة على أداء مضطرب بين مؤشراتها، بعد يوم من إعلان البنك المركزى عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” على صعود بنسبة 1.57% عند 10870 نقطة وذلك بعد حالة تأرجح واضطراب صباحية.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.67 % إلى 1842 نقطة، كما هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى 2788 نقطة (وهى مستويات هبوط أقل بكثير مما كانت عليه فى الصباح).

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 818 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 80 سهمًا من إجمالي 185 متداولًا، بينما هبط 75، وبقي 30 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، 5.6 مليار جنيه، ليصل إلى 651.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 645.7 مليار جنيه بنهاية جلسة الأربعاء

أخبار البورصة المصرية.. كونتكت تحول تطبيق “كارز” إلى كيان تجاري مستقل

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا) تحول تطبيق ومنصة “كونتكت كارز دوت كوم”، إلى كيان تجارى مستقل.

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وقالت كونتكت القابضة، إن هذا التحول يأتى فى إطار التماشى مع تطور سوق السيارات والنمو المطرد فى استخدام المستهلكين والشركات للخدمات الرقيمة .

وتعتبر منصة “كونتكت كارز ” سوقا إلكترونية رائدة فى عالم السيارات بمصر ، تقدم 19 خدمة للعملاء من التجار والوكلاء والموزعين وصولا إلى المستهلكين.

وتتبع المنصة الالكترونية لشركة كونتكت المالية القابضة “ثروة كابيتال سابقا”، وسيجرى تحويلها إلى شركة تجارية قائمة بذاتها مملوكة بنسبة 100% لها.

وقال سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لكونتكت المالية القابضة إن تحول المنصة إلى كيان تجارى قائم بذاته سيمكنها من استغلال إمكاناتها لتصبح سوق الكترونية للسيارات بالمعنى الكامل.

وأشار زعتر إلى أن منصة كونتكت كارز شريك مهم لعدد من الشركات التابعة التى تقدم خدمات مالية مرتبطة بسوق السيارات ، كالتقسيط والتأمين وبرامج الضمان الممتد، وفقا للإفصاح.

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أخبار البورصة المصرية.. سي آي كابيتال تعلن توزيع أرباح بقيمة 200 مليون جنيه

سي آي كابيتال
سي آي كابيتال

كما أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 200 مليون جنيه فى صورة كوبون بواقع (20 قرش للسهم ) تصرف على ثلاث دفعات.

وقالت “سي آي كابيتال” فى إفصاح للبورصة الخميس إن الجمعية العامة فوضت رئيس المجلس فى تحديد تواريخ الاستحقاق والصرف وفقا للسيولة النقدية فى الشركة.

وصادقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية المجمعة والمستقلة للعام المالى الماضى وتقرير مراقب الحسابات والحوكمة.

كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.

وأحيطت الجمعية علما باستقالة أربعة أعضاء من مجلس الإدارة ،هم (عمر مهنا،عمرو الجناينى ،محمود الجمال،وائل محمد).

وانتخبت العمومية ثلاثة أعضاء آخرين بدلا منهم (رامى أبو النجا مستقلا،عاكف المغربى وأحمد الجندى ممثلين لبنك مصر).

أخبار البورصة.. إعمار مصر توقع عقد مشروع الشيخ زايد باستثمارات 37.8 مليار جنيه

إعمار مصر للتنمية
إعمار مصر للتنمية

كما أفصحت شركة إعمار مصر للتنمية عن توقيع عقد قطعة أرض بمساحة 500 فدان بمدينة الشيخ زايد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وقالت إعمار مصر فى إفصاح، إن هذه الأرض سيقام عليها مشروع سكنى متكامل باستثمارات تصل إلى 37.8 مليار جنيه.

واستلمت الشركة خطاب تخصيص قطعة الأرض المشار إليها فى نوفمبر 2019 ،وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى اجتماع 4 مارس الجارى على التبرع للحكومة المصرية بقطعة أرض بمشروع مراسى بالساحل الشمالى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه القطعة تبلغ مساحتها 15.6 ألف متر ستخصص للأغراض الأمنية لخدمة النقاط الأمنية بساحل البحر الأبيض المتوسط.



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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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