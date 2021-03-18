أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 18-3-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه تقريبا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.35% عند 10981 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.86% إلى 2078 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07% إلى 3047 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 48 سهمًا من إجمالي 188 متداولًا، بينما هبط 99، وبقي 41 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء ، بينما اتجه العرب والأجانب للعرب.

وتراجع رأس المال السوقي، بنحو 7 مليار جنيه، ليغلق عند 666.7 مليار جنيه مقابل 673.7 مليار جنيه بنهاية جلسة الأربعاءْ.

أخبار البورصة المصرية.. الشرقية للدخان تبيع 1.3 مليون سهم خزينة جديد

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة الشرقية للدخان، عن تنفيذ عملية بيع جديدة لنحو 1.3 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية فى إطار خطة بيع كمية كبيرة تم شراؤها فى فترة كورونا (2020).

وأعلنت الشرقية للدخان أمس الأربعاء، عملية بيع لنحو مليون سهم خزينة في البورصة المصرية، كما سبق تنفيذها عمليات بيع لملايين الأسهم منذ 3 مارس الجارى.

ووافق مجلس إدارة الشركة 3 مارس على بيع كمية من أسهم الخزنية تصل إلى 35.3 مليون سهم بسعر السوق وقت التنفيذ وذلك حتى 31 مايو القادم.

ونوهت الشركة إلى أن رصيد أسهم الخزينة لديها يبلغ 52.3 مليون سهم تعادل 2.33% من إجمالى الأسهم.

وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.

ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

أخبار البورصة المصرية.. شينى تتفاوض على بيع أرض لهيئة البترول

كما أفصحت شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى “شينى” عن دخولها فى مفاوضات بيع قطعة أرض بمساحة 8000 متر مربع إلى الهيئة العامة للبترول.

وقالت شينى فى إفصاح للبورصة المصرية، إن الهيئة العامة للبترول طلبت شراء قطعة أرض مساحتها 8000 متر مربع مؤجرة حاليا لشركة توتال مصر.

ووافق مجلس الإدارة على الدخول فى مفاوضات مع الهيئة بعد تقدمها بعرض شراء يتضمن سعر محدد للمتر المربع تدور حوله المفاوضات.

وفوضت الشركة العضو المنتدب للرد على خطاب الهيئة العامة للبترول، كما نوهت إلى أنها ستفصح عن التطورات عند بدء المفاوضات.

وتعتبر شينى، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 57.36%.

أخبار البورصة.. ليفت سلاب تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 7.8 مليون جنيه

ليفت-سلاب-مصر

كما أفصحت شركة ليفت سلاب مصر عن قيام المساهم محمود أحمد محمد شفيق، بشراء 15 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب، فى إفصاح للبورصة، إن حصة المساهم المذكور، ارتفعت بعد العملية من 0.1% إلى 2.8 % من إجمالى أسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.52 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف مساهمة ذات صلة قرابة تستحوذ على 1.2% من الأسهم تقريبا.

وأفصحت ليفت سلاب منذ أيام عن قيام المساهم عمر أحمد عاطف قناوى، بشراء 14 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة 17 مارس إن حصة المساهم المذكور، ارتفعت بعد العملية من 3.74% إلى 6.2% من إجمالى أسهم.

الحديد والصلب: القابضة تتأكد من جدية عرض شركة صحارى لتمويل تطويرنا

الحديد والصلب

كذلك أفصحت الحديد والصلب المصرية -أقدم شركة حديد فى مصر- عن اختبارها لجدية عرض مقدم من شركة صحارى لتمويل تطويرها.

جاء ذلك فى إفصاح مختصر للرد على استفسارات البورصة الخميس بخصوص خطاب منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يفيد بتقدم شركة صحارى بعرض تمويل تطوير الحديد والصلب-تحت التصفية- بنظام BOT.

ونوهت الشركة إلى أنها ماضية فى تنقيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فى 11 يناير الماضى والخاصة بتصفية الشركة بعد فصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل أكثر حول شركة صحارى أو أى العرض المشار إليه ومضمونه.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.

كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم ،إضافة إلى آخرون ممن يستحوذون على نسب أقل من 5% ،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ25 يناير الماضى.

وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

المصرية العقارية تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 43.4 مليون جنيه

كذلك أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب، بشراء حصة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 43.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المصرية العقارية، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 12.8 % إلى 21.09%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.21 جنيه ونفذتها شركتى، بلتون لتداول الأوراق المالية، مباشر للوساطة .

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق ( محمود عبد اللطيف) يستحوذ على 7.5% من الأسهم، كما يرتبط بشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 1.45%.

ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.



















