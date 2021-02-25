أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 25-2-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين ، وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.6% عند 11617 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.93% إلى 2384 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% إلى 3424 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 127 سهمًا من إجمالي 193 متداولًا، بينما هبط 42، وبقي 24 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.8 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تحصل على حق توريد اللقاح الروسي

مجلس إدارة سبيد ميديكال

وشهدت أخبار البورصة المصرية ، إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية عن حصول شركة “برايم سبيد” الشقيقة على حق توريد اللقاح الروسى لمكافحة فيروس كورونا فى مصر.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح، إن اللقاح الروسى سبوتنك-v تم تسجيله للاستخدام الطارىء فى هيئة الدواء المصرية.

وتستحوذ الشركة على 30% من أسهم شركة برايم سبيد ،وتقوم حاليا باجراءات الاستحواذ على باقى أسهمها .

واتفقت برايم سبيد مع الحكومة الروسية على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت برايم سبيد، فى بيانٍ حصلت عليه المال أمس الأربعاء، إن الاتفاق مع روسيا تم بشكل مبدئي، ومن المقرر أن تكون تلك الدفعة تحت تصرف الجهات الحكومية فى مصر.

أخبار البورصة المصرية..كريدي أجريكول يسجل أرباحا 1.3 مليار جنيه في 2020

بنك كريدى أجريكول

كما أعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن تراجع صافى أرباحه إلى 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية ديسمبر 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.3 مليار جنيه خلال 2019.

وكشفت القوائم المجمعة لبنك كريدي أجريكول تراجع عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 5.1 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بعوائد قدرها 5.5 مليار جنيه خلال عام 2019.

وكذلك انخفضت تكاليف الودائع والمصروفات المشابهة 2.2 مليار جنيه خلال2020 مقارنة بتكاليف قدرها 2.8 مليار جنيه خلال عام 2019.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة لكريدى أجريكول الأم، نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة سواء فى ناحية الأرباح أو الإيرادات أو التكاليف.

أخبار البورصة.. إيديتا تسجل أرباحا بقيمة 347.7 مليون جنيه خلال 2020

ايديتا

كما أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية تراجع صافى أرباحها إلى 347.7 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 410.2 جنيه خلال عام 2019.

وبلغت مبيعات إيديتا خلال 2020 حوالى 4.02 مليار جنيه، وهو نفس مستوى مبيعات العام المالى السابق 2019،وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الخميس.

وارتفعت تكلفة المبيعات بشكل طفيف إلى 2.6 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه خلال عام 2019.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.42 جنيه حتى ديسمبر الماضى، مقارنة مع نحو 0.5 جنيه خلال العام المالى السابق 2019.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، تراجع أرباحها إلى 393.1 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 440.3 مليون جنيه خلال 2019.

زيتا الإماراتية تقدم عرض شراء الإسكندرية للاستثمارات بـ5.48 جنيه للسهم‏

مصرف أبوظبي الإسلامي

وفاجأت شركة زيتا للاستثمار الإماراتية المنافسين على شراء شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بتقديم عرض شراء رسمى بسعر قدره 5.48 جنيه للسهم فقط.

وقالت الرقابة المالية فى إفصاح، إن العرض المقدم من زيتا للاستثمار الإماراتية يستهدف شراء 90% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات دون اشتراط حد أدنى للتنفيذ.

وعادة ما يشترط مقدمو عروض الاستحواذ حدا أدنى من الأسهم لا يقل عن 51% بما يضمن السيطرة على الشركة ومجلس الإدارة فى حالة الفشل فى شراء غالبية الأسهم.

ويستحوذ مصرف أبو ظبى الإسلامى على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات ، منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

كما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) على 40.69% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية











